Mica Viciconte reveló que "nunca" se casará con Cubero: el motivo

Tras los rumores de crisis, Mica Viciconte contó que "nunca" se casará con Fabián Cubero.

Mica Viciconte confirmó este miércoles que no tiene intenciones de casarse con Fabián "Poroto" Cubero y contó por qué no quiere hacerlo. "Nunca tuve el deseo del vestido blanco y todo eso", aseguró con sinceridad la panelista de Ariel en su salsa durante el programa que conduce el cocinero Ariel Rodríguez Palacios por la pantalla de Telefe.

Mica Viciconte es conocida en el ambiente por su personalidad fuerte y directa y en la emisión de este miércoles de Ariel en su salsa volvió a dejarlo en claro. Es que la campeona de la tercera temporada de MasterChef Celebrity hizo una inesperada confesión con la que sorprendió a todos sus compañeros.

Mientras Ariel Rodríguez Palacios terminaba de preparar una torta brownie con mousse de chocolate, Viciconte remarcó que se trataba de una receta para la tarde o de postre como para un casamiento como el que había ido el día anterior su compañero Nico Peralta. Veloz, el periodista la apuró si quería "anunciar algo".

La respuesta de Viciconte fue lapidaria: "No, no quiero anunciar nada. No hay ni va a haber casamiento así que no esperen nada". Peralta insistió consultando si Cubero tampoco quería casarse y la réplica volvió a ser contundente. "No, él tampoco. Olvidate, mejor para todos. Le viene bárbaro que yo no quiera. Igual podemos hacer una fiesta sin casarnos, eh", aseguró la ex Combate.

Intrigado y mientras seguía con la preparación de la torta, Ariel Rodríguez Palacios machacó con el tema y volvió a preguntarle si no se casará. Viciconte remarcó que nunca estuvo entre sus planes y pese a que mucho le dicen que no diga "nunca", ella no quiere.

En ese momento se sumó Felipe, hijo y ladero del cocinero, para contar que él tampoco tenía planeado casarse. "¿Viste? Las nuevas generaciones ya no se quieren casar", se envalentonó Mica Viciconte, convencida de que no se casará con Fabián Cubero.

Mica Viciconte habló de los rumores de crisis con Cubero

Recientemente, muchos seguidores de Viciconte especularon que estaría atravesando una crisis con el exfutbolista. Ariel Rodríguez Palacios, conductor de Ariel en su Salsa (Telefe) aprovechó la ocasión para preguntarle a la ex Combate qué tan ciertas son estas versiones. "A Mica le gustan los porotos", bromeó el conductor. "Sí, es verdad, me encantan", respondió Viciconte. "¿Ya volvió de Brasil el muchacho?", indagó Palacios. Mica le explicó que "ya volvió, aunque no llegó en horario y fue todo un caos".

"Hubo problemas en casa, pero no hubo crisis como dicen todos los portales", aclaró la mediática. "Bueno, Mica, ya que estamos podés aclarar si hay o hubo crisis entre ustedes", le pidieron en el programa. "No, no hay crisis ni pasa nada. Estamos muy bien, bárbaros, no sabés", expresó con un claro tono de ironía. "¿Hubo encuentro fogoso?", indagaron sus colegas. "No, nada de eso, si llegó tarde y fue todo un caos. No sabés lo que fue anoche nuestra casa; un quilombo. El vuelo salió tarde y eso descompaginó todo", cerró Viciconte.