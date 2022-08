Mica Viciconte mandó al frente a Cubero con un detalle desconocido: "Me va a matar"

La panelista de Ariel en su Salsa contó por qué su hijo tiene un solo nombre y expuso un detalle poco conocido de su pareja.

Mica Viciconte expuso a Fabián Cubero al exponer un dato poco conocido sobre él frente a todos los televidentes de Telefe. Pese a que hace muchos años que se encuentra en pareja con el exfutbolista de Vélez, la influencer siempre prefirió mantener los detalles de su relación en privado, pero recientemente habló en profundidad del debate que tuvieron a la hora de nombrar a Luca, el hijo que tienen en común.

La situación se dio en Ariel en su Salsa, programa del que Viciconte es panelista. Desde que comenzó a trabajar en el programa de cocina que se emite en la mañanas de Telefe, la campeona de MasterChef Celebrity, reveló muchas situaciones cotidianas que le toca vivir con su bebé, quien nació el pasado 6 de mayo. Precisamente, en una de las últimas emisiones del ciclo, Viciconte contó cómo eligieron el nombre del niño, pero se le escapó un dato sobre Cubero que nadie esperaba.

"Luca tiene un único nombre. Nosotros no usamos nuestros segundos nombres, son al cuete y quisimos simplificarle la vida", explicó Viciconte. Luego añadió: "Siempre quise llamarlo Luca, se lo planteé a Fabi y a él le gustó de una. Es un nombre simple, fácil".

En ese sentido, Mica reveló que no quiere que su hija crezca con un nombre que no va a utilizar, pero para ejemplificar la situación se le escapó el segundo nombre de Cubero. "Tanto Fabi como yo tenemos segundo nombre y nos pareció que lo mejor era ponerle uno solo. Soy Micaela Lorena Viciconte y él es Fabián Alberto Cubero", lanzó la influecer. Rápidamente se dio cuenta de su error y remató: "¡Uy, me va a matar!".

Fabián Cubero filtró un video de Mica Viciconte: “La venganza será terrible”

Mica Viciconte es una de las influencers de la farándula argentina con más seguidores en Instagram. Día a día, sorprende a su audiencia mostrándoles todos los detalles de su vida íntima, como su trabajo, su familia y sus momentos de ocio. Sin embargo, esta vez, Fabián Cubero filtró un video sin su consentimiento. Tras esta situación, la ex Combate le aseguró que se va a vengar de la peor manera.

En el clip que Cubero compartió, aparece Mica durmiendo sentada en un auto con la boca completamente abierta, el cinturón de seguridad puesto y su mano sosteniendo la sillita de su Luca Cubero, su bebé. "Se ve que el partido de Vélez Sarfield la cansó mucho", escribió el exfutbolista junto al clip, en el que adjuntó una canción de cuna.

Por el texto que compartió Fabián, se supo que fueron a ver un partido de fútbol y que la influencer quedó exhausta. Mica compartió aquel clip en sus historias de Instagram pero le dejó una advertencia a su pareja: que muy pronto va a hacerle algo igual o peor. "La venganza será terrible", adelantó.