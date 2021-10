Mica Viciconte incomodó a Fabián Cubero con una pregunta picante: "¿Te escribió la China Suárez?"

La pareja pasó por Nunca es Tarde, programa de Germán Paoloski, y blanqueó que surgió entre ellos el interrogante por los mensajes de la China Suárez.

El escándalo que involucra a Wanda Nara, Mauro Icardi y Eugenia La China Suárez, señalada como la tercera en discordia, es tema de debate en todas las conversaciones sociales, y también en la intimidad de distintas parejas. Así ocurrió con Fabián Cubero y Mica Viciconte, quienes confesaron que la curiosidad por los mensajes de la ex actriz de Casi Ángeles salpicó al ex jugador de Vélez.

Todo surgió con la pregunta que Germán Paoloski le hizo a la pareja en Nunca es Tarde: "¿Qué harías si te escribe la China Suárez?", indagó el conductor. Pero la mediática no respondió de forma hipotética, sino que confesó que efectivamente le preguntó al exfutbolista si había tenido algún contacto con la ex Casi Ángeles.

“Vos sabés que salió este tema... estábamos en la cama y le pregunté a Fabi ¿te escribió? Viste, te agarra la duda", confesó Mica Viciconte. "Me dijo 'no, no'. Y ahí quedó el tema", contó sobre la respuesta que obtuvo de Cubero.

"Fue un 'no' rotundo", sumó el ex defensor de Vélez. Y Mica aseguró que creyó en su palabra: "Yo no chequeé. No le miro el celular". Luego, Paoloski quiso saber cuál sería la reacción de Cubero si efectivamente la China Suárez se pone en contacto con él a través de alguna red social. "No, yo no le contesto", sentenció y dijo que no le contaría a su pareja. “¡Sí es así me contás! Porque igual me voy a enterar”, enfatizó la ex participante de Combate y de ShowMatch.

Finalmente, la pareja dio su opinión del escándalo. "No me gustaría tener una amiga así porque en cualquier momento se le tira a tu pareja. Hay un tema de código, respeto. Y no me gustó lo que dijo porque se metió en la boca del lobo. Dijo que el hombre se estaba separando… No se separó. Y lo de Icardi es imperdonable, pero lo de ella también, su justificativo no es válido”, señaló la ex Combate, apuntándole a la China e Icardi.

"El perdón de Icardi en un posteo no es un perdón. Perdón sería si antes no contestaba los mensajes", siguió, señalando al delantero del PSG.

Y Cubero dio su visión como exfutbolista: "Cuando las cosas se hacen tan públicas es difícil. Es difícil en el laburo, llegar al entrenamiento, los compañeros... es muy complicado. Para mí de ambos lados se equivocan, la responsabilidad es de a dos".