"Mi salud no fue la misma": impacto en Telefe tras el problema que atraviesa una figura

El problema de salud que reveló una figura de Telefe e impactó de lleno al mundo de la televisión y el espectáculo.

Telefe es uno de los canales más vistos de la televisión argentina y tiene a un sinfín de personaliades del espectáculo que pasaron por la señal en los distintos programas que albergó a lo largo de su historia. Es por eso que lo que le pasó a una de las figuras causó gran impacto, ya que reveló el problema de salud que está atravesando tras haber quedado internada en estas últimas horas.

Sin dudas que cada canal de televisión tiene a distintas figuras que impactan a mayor o menor escala en el ambiente. Uno de los últimos fenómenos de Telefe que desprendió a muchas personas conocidas es Gran Hermano, cuyo regreso está pautado para el mes de diciembre de 2024. En este marco, una exparticipante del reality show que conduce Santiago Del Moro sorprendió con su relato.

Joel Ojeda, pareja de Catalina, publicó una foto junto a la joven desde el centro médico donde fue internada.

Se trata de Catalina Gorostidi, quien terminó en el hospital a raíz de un complejo episodio que le provocó un problema de salud. "Fui a un, en teoría, personal trainer que me entrenó un día y desde ese momento estuve con muchísimos problemas de salud porque me generó una rabdomiólisis, que es cuando las fibras musculares se rompen después de un ejercicio excesivo. Desde ese octubre del 2022, obviamente, mi salud no fue la misma", contó la joven a través de sus redes sociales.

La información sobre su internación se supo tras la historia de Instagram que publicó su pareja Joel Ojeda, quien al igual que ella, participó en la edición 2023/24 de Gran Hermano. "El lunes arranqué a hacer gimnasia muy tranquila, pero se ve que mi cuerpo está resentido todavía de lo que me hizo este animal. Me empecé a sentir mal y me empezaron a doler mucho los músculos", sumó.

Lo que faltaba: quién es el funcionario del gobierno de Milei que hizo el casting de Gran Hermano

El mundo de la política y el espectáculo quedó atónito por lo que se dio a conocer en las últimas horas. Es que uno de los funcionarios más íntimos del gobierno de Javier Milei reveló que hizo el casting para ingresar a Gran Hermano, el reality show que se emitió siempre por la pantalla de Telefe.

Durante el transcurso de la mañana del miércoles 16 de octubre, se supo quién es el funcionario del gobierno de Javier Milei que hizo el casting de la primera edición de Gran Hermano en el año 2001 bajo la conducción de Soledad Silveyra. Se trata de nada menos que Manuel Adorni, actual vocero presidencial y uno de los políticos más polémicos de la gestión actual.

Adorni no dio conferencia de prensa, pero sí estuvo en Empezar el día, el programa que se emite por Ciudad Magazine y es conducido por Yuyito González, actual pareja de Milei. "Al primer casting de Gran Hermano yo me anoté. Al primero de todos. Me quería presentar porque no tenía nada para hacer, era un inconsciente total, tenía 18 años", expresó el vocero presidencial.

"Abandoné en la segunda instancia", reveló Adorni. "¿Abandonaste o te sacaron?", repreguntó Yuyito, mientras que Adorni aseguró: "No, abandoné porque me di cuenta que era un delirio". La confesión sacudió al ambiente de la política por su pasado vinculado a la farándula.