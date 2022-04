Mery del Cerro expuso sin piedad a Damián Betular: "¿Te da celos?"

La modelo se enfrentó al famoso pastelero luego de una fuerte acusación del jurado por el platillo del día.

Mery del Cerro se cansó de las acusaciones de Damián Betular y lo expuso sin piedad frente a las cámaras de MasterChef Celebrity. Durante toda la semana, el pastelero acusó a la participante de estar "caprichosa" y no aceptar los consejos para los platillos. Por este motivo, ante la insistencia del jurado por querer molestarla, Mery lo enfrentó con gran determinación.

Durante la velada del jueves los participantes debían representar a Buenos Aires con un plato que ellos consideraran "bien porteño". Frente a esta consigna, Mery del Cerro eligió cocinar unos ñoquis con una salsa bastante elaborada y original, ya que "la hacían recordar a un bodegón". Sin embargo, cuando la actriz le quiso explicar su platillo a Damián Betular, recibió una contestación inesperada.

Cuando Betular pasó por la isla de Mery del Cerro para aconsejarla sobre su platillo, la participante le explicó que se trataba de una receta de Dolli Irigoyen que hacía tiempo tenía ganas de replicar. Indignado, Betular le dijo que ese platillo no le parecía que representara a Buenos Aires y pidió "que dejen de culpar a Dolli y usarla" para presentar sus platos.

Cansada de la acusaciones de Damián Betular durante toda la semana, Mery del Cerro contestó de forma astuta y expuso al jurado frente a las cámaras. "¿Que pasa? ¿Te da celos? Pasame una receta tuya para que haga entonces", lanzó tajante la actriz y tomó desprevenido a Betular, quien no esperaba tal respuesta.

Durante la tercera temporada de MasterChef Celebrity, Dolli Irigoyen se convirtió en una gran referente para los participantes, especialmente para Mica Viciconte y Mery del Cerro. A lo largo del certamen, las participantes presentaron varias recetas originales de la cocinera y admitieron tener un gran fanatismo por la ella.

Una noche gris para Mery del Cerro: los resultados no fueron los esperados

Desde el primer momento, Mery del Cerro se mostró muy convencida de realizar el platillo de ñoquis. La actriz preparó esta pasta tan popular con un procedimiento original: hizo una masa que no era de papa y los acompañó con una salsa de pan, aceite de oliva, especias y mucho queso rallado. Sin embargo, no obtuvo el impacto esperado en el jurado.

Una vez que los tres jurados probaron el plato, le hicieron un sincera devolución a Mery del Cerro: el platillo no estaba logrado. La salsa de la actriz no fue suficiente para embeber los ñoquis, la masa estaba dura y no sentían ese "sabor" característico que representara a Buenos Aires.