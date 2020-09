Sin lugar a dudas, el tema de la meritocracia fue uno de los más hablados durante la última semana. Y al parecer, seguirá estando en la agenda política por un tiempo más. Las declaraciones de Alberto Fernández generaron fuertes críticas en la oposición y también en los medios de comunicación. Jonatan Viale y Eduardo Feinmann son férreos defensores de la meritocracia macrista. Por eso, durante una entrevista con Nicolás Trotta, volvió a surgir la discusión.

En A24, el reconocido conductor decidió preguntarle por el "mérito" al actual ministro de Educación. Y ante esto, Trotta expresó: "Creo que se ha debatido mucho el mérito durante estos días. Debemos remarcar el esfuerzo individual. Pero no todos partimos de la misma línea de inicio, y ahí aparece el Estado. Uno no es lo que es solo por su esfuerzo, sino también por las condiciones donde habita y transita. No alcanza solo con el esfuerzo en sociedades tan desiguales". Por eso, el periodista reafirmó: "Uno pasa de año por el mérito, porque uno estudia y se sacrifica".

Más allá de la discusión sin fin, el ministro dejó en claro que "al esfuerzo hay que remarcarlo siempre". De todas maneras, explicando los dichos del Presidente de la Nación, agregó: "Hay niños que comen salteado o que no tienen una computadora en su casa. Todos estos componentes, condicionan esa capacidad de progreso. Nuestro Gobierno cree que tenemos que generar las mejores condiciones para la igualdad de oportunidades que permitan un juego equilibrado. No hay progreso sin esfuerzo. Tampoco hay progreso si no generamos las condiciones para que haya igualdad".

Volviendo a traer el tema sobre la mesa, Feinmann le preguntó si él cree en el mérito y Trotta no dudó: "Por supuesto, todos creemos en el mérito y en el esfuerzo". Y el periodista, apostó: "Porque el presidente no...". Ante este nuevo golpe, el ministro aclaró: "No, Eduardo. Lo que el presidente está planteando y lo que planteamos todos es que cada uno de los ciudadanos de nuestros país no somos el resultado de nuestro mérito solamente. Somos hijos o el resultado de un montón de factores que nos hacen ser lo que somos".

Además, para cerrar, el ministro de Educación ejemplificó con lo que ocurre en todos los países de América Latina. "En nuestras realidades latinoamericanas, muchas veces nuestro futuro se vincula a las condiciones en donde uno nace. No alcanza con esforzarse para romper esa realidad de exclusión. Necesitamos esfuerzo, siempre, pero más que nada un Estado y una sociedad que genere oportunidades. La escuela pública es el lugar que iguala y ese es el desafío que tenemos, pero no somos todos iguales", sentenció.