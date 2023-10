Melody Luz se hartó y lanzó la denuncia menos pensada contra una exfigura de LAM: "Totalmente inhumano"

Melody Luz hizo un contundente descargo contra una expanelista de LAM y reveló lo que nadie sabía.

Melody Luz es una bailarina de 25 años que saltó a la fama tras su paso por El Hotel de los Famosos (Telefe) y el Bailando (América TV). El 15 de julio de 2023, dio a luz a su primera hija junto a su pareja, Alex Caniggia. La noticia de su embarazo tuvo un gran impacto en el mundo del espectáculo, especialmente por la forma en la que se filtró. A pesar de que Melody quería ser la primera en hacer el anuncio, una exfigura de LAM (América TV) lo hizo sin su consentimiento. Ahora que pasaron varios meses de lo sucedido, hizo una contundente denuncia sobre lo sucedido.

La influencer estuvo como invitada en el streaming Fuera de Joda (Telefe), de los ex Gran Hermano, e hizo una fuerte acusación contra Estefanía Berardi, quien filtró la noticia de su embarazo cuando ni siquiera sus propios familiares lo sabían. Lejos de quedarse callada, la joven volvió a sacar el tema a la luz y dio detalles que nadie conocía al respecto.

"Me amenazó con contar mi embarazo antes de tiempo... Pobrecita. Me mandó un mensaje que, quieran o no, fue una amenaza: me dijo 'tengo pruebas, si no me contestás voy a mostrar este mensaje'", comenzó diciendo la bailarina, mientras los conductores del programa la miraban impactados. En aquel momento, Melody no tenía ni siquiera dos meses de gestación.

"No lo sabía ni mi mamá. Fue el único momento de mi embarazo en el que la pasé re mal, me puse a llorar y todo porque yo no sabía cuando lo iba a decir, te repito, mi mamá no sabía y me faltaba un montón para los 3 meses", amplió, furiosa. Fue tanta la presión que recibió de los medios que finalmente terminó confirmando la noticia. "Lo dije un domingo, dos semanas antes de cumplir los tres meses. Pero a ella le dije que lo que hizo era totalmente inhumano, porque yo seré famosa o estaré expuesta pero con el embarazo, no", agregó.

Por último, la novia de Alex Caniggia explicó que "son los que llaman para pasar el dato a los medios". "Yo pensaba que por ahí les pagaban, pero ni siquiera eso. Me hice el examen y al otro día, todos lo sabían. Intenté ir por la vía legal pero no pude avanzar, no tenía las pruebas", concluyó, indignada.

La furia de Melody Luz tras los dichos de Estefi Berardi: "La odio"

Apenas confirmó la noticia, Melody hizo un fuerte descargo en sus historias de Instagram para exponer a Berardi. "Un día, yo me voy a sacar sangre para hacerme un estudio para confirmar mi embarazo. Al otro día, oh casualidad, me llega el mensaje de esta ridícula", comenzó la joven. Y destacó que aunque todos los médicos le decían que no tenía que estresarse, no pudo evitar sentirse muy mal. "Ese mensaje no me pareció para nada respetuoso, porque básicamente me está amenazando con contarlo si es que yo no le contesto", señaló la estrella de El Hotel de los Famosos (El Trece).

"Encima me dice, 'si no me contestás, me das a entender que te da igual'. O sea, ¿mi propio embarazo me va a dar igual? Tonta, tonta, es tonta. La odio, te juro", continuó. Por esta razón, manifestó su repudio hacia Berardi y declaró que existe algo llamado "derecho a la intimidad". "Tenemos derecho contar cuando a nosotros se nos cante, no cuando estos periodistas de cartón quieran contarlo. Mostró mi audio llorando, totalmente estresada y desesperada por miedo a que lo cuente, diciéndome 'ay, podés confiar en mí'. ¿Quién puede confiar en vos? Ni vos misma podés confiar en vos", cerró.