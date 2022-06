Melody Luz se hartó de Alex Caniggia y lo destrozó: "Aceptá las cosas"

Melody Luz le hizo un fuerte reclamo a Alex Caniggia y causó sorpresa en El Hotel de los Famosos. El picante cruce entre la pareja que resalta en el programa de El Trece.

Melody Luz hizo un explosivo descargo en El Hotel de los Famosos. La bailarina se mostró muy molesta por las actitudes de Alex Caniggia en el reality y realizó fuertes comentarios que generaron revuelo en el programa emitido por El Trece.

En la edición del pasado miércoles 1° de junio, Alex tuvo una charla con Maximiliano "El Chanchi" Estévez en la cocina del hotel. En dicho marco, el exfutbolista le reclamó que deje de usar su mate. Frente a la acusación, el influencer le respondió: "Mi novia sí lo usó".

Rápidamente, el ex-Racing reaccionó e indagó: "¡Ah! ¿Ahora es tu novia? Si recién le dijiste a Pampita que ya no era tu novia... ¿no andaban medio separados?". Alex, que estaba junto a Melody, se hizo el desentendido y expresó: "¿Cuando dije eso?". Por su parte "El Chanchi" le advirtió: “¡No me guiñes el ojo! No inventé nada yo, lo dijiste vos".

En la escena siguiente, Caniggia se mostró molesto por el comentario que le hicieron Estévez y Salwe: "El que no salta está casado, Alex es un pollera". Por su parte, Alex contraatacó y le dijo a Martín "que se quede con Carlita (Melody)" y que él "con Emily (Lucius)".

Melody Luz y Alex Caniggia transitan una crisis en El Hotel de los Famosos.

En diálogo con la producción de El Hotel de los Famosos, la bailarina avisó que está incómoda con la relación que lleva: "Alex me molesta todos los días con chistes que no sé si yo soy muy ortiva, muy seria o qué, pero la verdad es que no me caben". Incluso, y como si fuera poco, "Ya me rompe todos los días, que ahora cortamos, que sos mi ex, que después soy la novia y le empiezan a decir pollerudo y se enoja; no sé, aceptá las cosas ya".

Los rumores de embarazo de Melody Luz

En las últimas semanas, la bailarina fue atendida por médicos por náuseas y malestares, lo que hizo disparar los rumores sobre un posible embarazo. Gabriel Oliveri, gerente del reality, rompió el silencio en medio de las especulaciones y confirmó que las posibilidades existen, ya que la pareja mantuvo relaciones recientemente.

“Yo escuché que hay rumores de embarazo. La realidad es que el ejercicio para que eso ocurra lo están haciendo, todo el tiempo”, expresó Oliveri en diálogo con Por si las Moscas (La Once Diez). Si esto llegara a ocurrir, explicó que es la producción la que tomará una decisión al respecto.

“Sé que la producción se ocupa de que ellos tengan todos los medios para estar seguros y para cuidarse. Si eso pasara, tendrían que ver qué hacen, porque es algo muy personal”, enfatizó. Aunque varios televidentes creen que su relación es falsa, Oliveri asegura que para él es real y que incluso Caniggia consideró presentarla en su familia.