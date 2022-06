Melody Luz enfrentó los rumores de separación de Alex Caniggia: "Toda la gilada"

La bailarina no pudo contener su enojo al ver lo que se decía de ella y de Alex Caniggia.

Melody Luz se hizo eco de los rumores de separación con Alex Caniggia y se expresó públicamente desde sus redes. La bailarina no pudo contener su enojo luego de leer noticias al respecto de su relación con el hijo de Claudio Paul Caniggia. El Hotel de los Famosos está pronto a terminar y las polémicas en torno al reality no dejan de crecer, entre ellas, una de las mas nombradas es el noviazgo entre Melody y Alex.

A través de las historias de su cuenta personal de Instagram, Melody Luz desmintió rotundamente la separación de Alex Caniggia. La participante de El Hotel de los Famosos publicó una captura de una noticia sobre la separación y expresó: "Mirá cómo mienten los medios, primero el embarazo, después el viaje al sur (ya quisiera), y ahora separados? Qué falta? A ver, tírenme data de mentiras posibles". De esa forma dejó en claro que la pareja sigue unida y que están muy bien juntos.

La publicación de Melody luz.

Alex Caniggia también se manifestó al respecto y con un poco más de sutilieza y sin demostrar enojo, compartió una postal besando a Melody Luz y escribió: "Te amo por toda mi vida mi Pinguinita hermosa". La bailarina subió a sus redes la publicación de su novio y agregó: "Con tutto mio cuore". Pero como si eso fuera poco, la participante de El Hotel de los Famosos colgó en sus historias una postal dándole un beso a su novio y manifestó: "Para toda la gilada".

La publicación de Melody luz.

La publicación de Melody luz.

El enfrentamiento de Melody Luz y Emily Lucius

Anoche, Melody Luz y Emily Lucius se enfrentaron en el desafío de la "H", lo que dejó a la influencer fuera del certamen de convivencia. Fue una batalla bastante reñida entre ambas, pero la novia de Alex Caniggia logró posicionarse como ganadora. Seguido a eso, la influencer pudo manifestarse sobre su conflicto con Locho Loccisano, ya que hasta que no se televise su salida de El Hotel de los Famosos, por contrato, no podía expresarse públicamente.

Emily Lucius publicó un comunicado en el que se hizo cargo de lo sucedido con su compañero: "Más allá de todo lo que haya sido una competencia, un juego, quiero pedirle perdón a Locho Loccisano, a su familia, amigos y seguidores, porque no fue mi intención pero sé que con mis palabras, con algunas de mis acciones, puse en duda lo que él sintió. Me equivoqué, no fue de mala leche, y por eso acá estoy dando la cara y pidiendo disculpas".