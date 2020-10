Maximiliano Guerra se despegó de su lado de artista, dejó a un lado los zapatos de bailarín y poco a poco, comenzó a meterse cada vez más en política. Esta vez estuvo como invitado en la mesa de Juana Viale, en La Noche de Mirtha por El Trece y dio algunos detalles de cómo empezó a meterse cada vez más en el terreno. Además, disparó contra Alberto Fernández y contó su charla con Mauricio Macri.

Quien consultó en relación a su futuro como funcionario o dirigente dentro de Juntos por el Cambio, fue Juanita. "Maximiliano, ¿vos te vas a meter el política?", interrogó. Entre risas, pero con la decisión ya tomada, el ex bailarín afirmó: "Ya me metí, sí. Siempre tuve esa vocación de la política, desde muy chiquito. Evidentemente, mientras estaba en actividad como artista, preferí guardarlo porque creo que uno como artista no tiene que tener fronteras, religión o política. Debe ser universal y puro".

En la misma línea, atacó fuertemente al Gobierno de Alberto y Cristina Fernández y no dudó en opinar ante la pregunta de Viale: "Pienso que es un gobierno totalitario, sí". Y al segundo de haber dicho aquella declaración, replanteó: "Todavía no es totalitario pero sí está yendo a ese lugar. Lo que estábamos diciendo de Santa Cruz, de que todo dependa de un solo lugar, de que no haya un ida y vuelta, que no se hayan sentado con la oposición y los otros partidos para intentar un diálogo pensando en soluciones... En Políticas de Estado".

Al mismo tiempo y en la misma línea de crítica contra la gestión actual, Guerra agregó: "Este gobierno no tiene una agenda con la gente. Es una agenda de impunidad, propia. No la tiene abierta para el resto. Hay cosas que no hacen o no ven como la cantidad de negocios cerrados o la pobreza". Y apuntó: "No se ven soluciones, ven un problema y en vez de solucionarlo, lo agrandan".

Por último, el artista recordó que el cambio interno se dio el año pasado cuando, según él, "se estaba cayendo todo de nuevo" porque "la Argentina es muy cíclica" y allí decidió meterse en política. Ante esto cerró contando la charla que compartió con el líder del PRO y Juntos por el Cambio: "Lo llamé a Mauricio (Macri) y le dije que quería ayudar y apoyar. Creo que necesitamos muchos soldados para cambiar la política, para pensarla distinto. Pensar más en la ciudadanía, en lo social, en la gente".