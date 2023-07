Maxi Giudici recibió un inesperado mensaje tras su separación de Juliana: "Te amo"

Maxi Giudici, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), recibió un llamativo mensaje por parte de una mujer, justo después de su ruptura con Juliana "Tini" Díaz. El joven de 35 años se mantiene bastante activo en sus redes sociales y, muy a menudo, muchas fanáticas le envían mensajes y propuestas de todo tipo. Ahora que confirmó su ruptura con "Tini", con quien comenzó un romance dentro de la casa más famosa del país, estos mensajes se incrementaron. Uno en particular que le envió una fan se llevó toda su atención y lo compartió con todos sus seguidores de Instagram.

Después de varias semanas de rumores de crisis, finalmente la pareja confirmó su separación. La noticia impactó fuertemente entre sus fanáticos, especialmente porque se mostraban muy felices y enamorados en sus redes sociales. Sin embargo, "Tini" reconoció en un video que subió a su Instagram que las cosas no estaban bien entre los dos hace bastante tiempo.

Según contó la joven oriunda de Venado Tuerto, les costó mucho tomar la decisión de separarse, pero ambos sabían que era lo correcto. "Lamentablemente con Maxi, como pasó adentro de la casa, vivimos en una burbuja y dejamos de socializar, de hacer, de crecer. Y de hacer cosas de un modo individualista, para nosotros mismos. Nos dimos cuenta que estamos herméticos en nuestra relación", explicó Juliana.

Por su parte, Maxi se mantuvo en silencio y compartió en sus historias de Instagram varios mensajes que sus fanáticas le mandaron. Entre todos ellos, uno en particular decía: "Buenos días, Maxi. Que tengas un hermoso miércoles, te amo". "Gracias!!! Valoro muchísimo tanto cariño", respondió el cordobés, junto con emojis de corazones rojos.

Qué dijo Juliana Díaz sobre su separación de Maxi Giudici

En su comunicado, Juliana explicó que se separaron porque se consumían mutuamente y no lograban tener su propio espacio. "No nos estábamos sumando. Si uno estaba triste, el otro estaba triste. Si uno estaba bien, el otro estaba bien. Y era una dependencia emocional de parte de los dos que no nos estaba dejando ser de manera individual”, reflexionó.

En tanto, explicó que tuvieron que elegir entre mantener su relación o perseguir sus metas y sueños personales. “Pensamos que ambos íbamos a poder ir para adelante juntos. Se nos estaba haciendo muy difícil, es todo mucho. Y por tanto amor que nos tenemos, no nos podíamos soltar. Lloramos un montón y nos abrazamos y nos partió el corazón. Pero adentro nuestro sabíamos que era lo mejor", reconoció.

Más allá de esta decisión, la joven explicó que no se trata de un final definitivo, sino "de ponerle puntos suspensivos a nuestra historia". "Si Dios, el universo, o quién sea que sea quiere, vamos a volver a estar juntos, yo no tengo dudas. Sigo pensando que es el amor de mi vida y no hay nada que cambie el cariño que yo le tengo a él y yo creo que de su parte es igual”, cerró Juliana.