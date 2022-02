Mauro Szeta reveló por qué duerme sin su esposa: "Camas separadas"

Mauro Sztajnszrajber, más conocido como Mauro Szeta, sorprendió en Cortá por Lozano (Telefe) y reveló allí los motivos por los que hace un tiempo no duerme junto a su esposa Clarissa Antonini.

El comunicador de 48 años, que trabaja en continuado en el canal de televisión las tres pelotitas desde 2017, se soltó en pleno programa conducido por Verónica Lozano en su emisión de la tarde del martes 8 de febrero de 2022. No obstante, en esta oportunidad el ciclo fue comandado por Paula Chaves, ya que "Vero" se encuentra de vacaciones.

Mauro Szeta reveló por qué duerme sin su esposa y "en camas separadas"

Mientras debatían acerca de ciertas situaciones cotidianas que suelen ocurrir en los matrimonios, el periodista especializado en los temas policiales se sinceró y expresó: "Lo que a mí me pasa puertas adentro de mi casa, y seguramente le pase a mucha gente más, es que miramos una serie enganchados juntos con ´Clari´, pero si me agarra sueño y me quiero ir a dormir, ella sigue mirándola sola y avanza sin mí".

A pesar de que no mencionó de qué obra se trata, Mauro Szeta detalló que "la serie tiene 60 temporadas, se hace eterna", y que por eso tiene muchas "ganas de dormir"... Entre risas, recordó además: "El tema es que me dormí en el capítulo anterior al final de la serie. Le dije que era embolante y me dormí".

"'La voy a ver igual sin vos', me dijo ella, y al día siguiente me enteré de que la había terminado toda sola", repasó el escritor. Y profundizó: "El tema es que yo estaba en otro cuarto porque nosotros dormimos en camas separadas".

Mauro Szeta, en un amor que no tiene fin con su esposa.

Ante la sorpresa de los presentes en el estudio por las palabras del invitado, el hermano del famoso filósofo Darío Sztajnszrajber concluyó: "Hace muchos años que dormimos en camas separadas porque tenemos distintos horarios para trabajar y demás, y así estamos mejor".

La trayectoria de Mauro Szeta en la televisión

Cuando tenía 31 años, el periodista y escritor debutó en la pantalla chica nacional en Ser Urbano en 2004 por Telefe, mientras que al año siguiente se destacó en Forenses por El Nueve. Más tarde, saltó a la fama definitivamente y formó parte de Telenoche, Fiscales, Notitrece, Todo Noticias, El expediente, Telefe Noticias, Relatos Criminales y El Noticiero de la Gente.