Mauro Szeta reveló la razón por la que no tuvo hijos: "Me hubiese encantado"

El periodista decidió abrir su corazón y contar su situación. Mauro Szeta explicó que le hubiese encantado tener hijos y dio las razones por las cuales porstergó la paternidad.

Mauro Szeta está casado con Clarissa Antonini hace tres años, contrayendo matrimonio luego de 10 años de noviazgo. Ella tiene hijos y nietos biológicos, mientras que el periodista hace pocas horas explicó por qué postergó su paternidad.

En diálogo con Gente, Mauro Szeta argumentó los motivos por los que decidió no ser padre antes y por qué cree que ahora ya no es tiempo de intentarlo: "Me hubiese encantado ser padre, pero me parece que ya estoy tarde para eso. Nunca tuve la concepción de ser papá, no lo tuve como una imposición, no es que se me fue la vida en eso. Pero en algún momento me hubiera gustado serlo y lo postergué".

"Este trabajo te obliga a relegar muchas cosas. Y yo me entrego por completo a mi trabajo", agregó el panelista de Cortá por Lozano, y sentenció: "Adoptar no está en nuestros planes. Ahora disfrutamos mucho de la crianza que llevamos adelante con mi esposa Clarissa de nuestro nieto Lucca, el hijo de Camila, la hija de Clari".

Mauro Szeta, maravillado con su nieto político

"Nunca fui querendón de los niños. Antes no le daba bola a los perros y ahora puedo quedarme jugando con Flora (NdeR: la perra de su nieto) horas. Lucca me mejoró la vida, me hizo ver una faceta mía que no contemplaba", explicó Mauro Szeta, quien procedió a contar los motivos por los que está "fascinado" con el pequeño Lucca.

De forma contundente, Mauro Szeta cerró: "Soy una persona que no le gusta los moldes. Nunca me gustó el prototipo de nenes que responden a las pretensiones de los padres y repiten lo que le piden los padres. Lo que me fascina de Lucca es que tiene un costado que no responde a ninguno de esos estándares".