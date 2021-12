Mauro Szeta encontró un error que nadie vio en el video de Gianola: "No mezclar"

El periodista hizo hincapié sobre una declaración de Fabián Gianola que prestó a la confusión. Mauro Szeta llamó a "no mezclar" la información.

El periodista Mauro Szeta es una de las voces más reconocidas en términos policiales dentro de los medios. Es por esta situación que, en las últimas horas, se expresó legalmente sobre el video que Fabián Gianola filmó para defenderse tras las denuncias por abuso. "Para no mezclar", aseguró el panelista del Noticiero de la gente, ciclo emitido en Telefe. ¿Pero a qué hizo alusión?

Fabián Gianola comenzó su descargo enfatizando lo siguiente: "Yo no tengo seis denuncias penales, tengo dos unificadas en una causa. Son dos personas que me denunciaron". En este sentido, Mauro Szeta tomó la palabra y dejó claro que si bien no hay seis denuncias penales, sí son seis los hechos que se denunciaron contra el actor.

"Sí son seis hechos de abuso, son dos víctimas pero son seis hechos. Con cada víctima, los hechos se computan como 'tal día a tal hora, le hiciste tal cosa a tal persona'. Cada hecho computa como un hecho, son seis hechos con dos víctimas. No son seis denuncias, pero son seis hechos. Para no mezclar y esperar a ver qué determina la Justicia", comunicó Mauro Szeta.

Gianola podría negarse a declarar ante la Justicia

Mauro Szeta dio detalles sobre la indagatoria a la que deberá asistir, en forma virtual, Fabián Gianola:"Mañana él va a ser indagado a las 10 de la mañana por Zoom, esa es la decisión que tomó la fiscal de la causa y la jueza a cargo de este expediente. Él tiene el derecho a negarse a declarar, sin embargo está declarando públicamente. Es un elemento, por lo menos, a analizar. No a juzgar".

"Él está diciendo: 'No declaro ante la Justicia, no tengo interés de declarar ante la Justicia (qué es lo que vale, en definitiva, donde él se juega incluso una posible detención o penas de 8 a 20 años de cárcel). Sin embargo declara públicamente. Pero bueno, puede negarse a declarar. Tal vez sea un consejo de su abogado en términos jurídicos", culminó Szeta.