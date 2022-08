Mauro Icardi rompió el silencio sobre los rumores de divorcio con Wanda Nara

Mauro Icardi habló en medio de los rumores de divorcio con Wanda Nara: qué dijo.

Mauro Icardi respondió a los rumores de divorcio que enfrenta con Wanda Nara desde hace días. A pesar de que el futbolista no suele salir a hablar cada vez que sale a la luz un rumor, esta vez lo hizo y sorprendió a sus seguidores con un potente descargo.

Tras su crisis matrimonial, Wanda e Icardi continuaron juntos. Nueve meses después del Wandagate, el escándalo entre la pareja y "La China" Suárez, se filtró un audio de la empresaria confirmando que ya estaba harta y que estaba a punto de tramitar su divorcio de una vez por todas. Todo apuntaba a un divorcio, y en medio de la incertidumbre, el deportista rompió el silencio.

Así, el futbolista del PSG publicó en sus historias de Instagram: "No sé quién me da más lástima, si los que inventan cosas de mi vida o los que se las creen". Además, etiquetó a Wanda en aquel posteo junto con un corazón rojo. Sin embargo, la empresaria no compartió esa historia en su perfil de Instagram, lo cual podría indicar que realmente están por separarse.

Historia subida por Mauro Icardi sobre los rumores de divorcio con Wanda Nara.

Cabe destacar que Icardi estuvo haciendo algunos movimientos muy extraños en su cuenta de Instagram. Primero, publicó una foto con Wanda y luego la borró. Más tarde, cambió su foto de perfil en la que aparecía solo por una en la que se lo ve junto a la empresaria, besándose en una pileta. Esto último podría interpretarse como un intento del deportista por reconquistarla, pero Nara no parecería estar dispuesta a hacerlo de nuevo.

El audio que confirmaría el divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi

Ángel de Brito reveló en LAM (América TV) que salió a la luz un audio que Wanda le habría enviado a una de sus empleadas domésticas contándole que había vuelto a Argentina para firmar el divorcio. "Bueno Carmen, yo me vine acá a Argentina porque estoy haciendo el divorcio de Mauro. Estoy organizando eso. Yo me quedaría unos días más y después vuelvo. Nada, estoy organizando las cosas para el divorcio porque se lo pedí. La cosa no da para más", dice la empresaria en la nota de voz.

Wanda todavía no dio declaraciones oficiales al respecto, pero de Brito asegura que "es una obviedad que se iban a divorciar". Con respecto a ese audio, se dice que lo habría filtrado una empleada doméstica que ya no trabaja más para la empresaria porque le debe dinero que jamás le devolvió.