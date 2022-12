Mauro Icardi, desesperado por reconquistar a Wanda Nara: "La amenazó con volver con La China"

Mauro Icardi recurrió a una insólita estrategia para recuperar a Wanda Nara y metió a "La China" Suárez en el medio una vez más.

Mauro Icardi está haciendo todo lo posible para reconquistar a Wanda Nara, pero tras sus intentos fallidos, habría tomado una drástica decisión: amenazarla con que si no acepta reconciliarse, volverá con "La China" Suárez.

El futbolista del PSG está intentando recuperar el corazón de Wanda desde hace meses, pero aparentemente, ni siquiera sus vacaciones románticas a las Islas Maldivas fueron suficientes. Según trascendió, la empresaria tiene muy en claro que no quiere reconciliarse, pero Mauro le insiste a toda hora. Es tal la desesperación del deportista que incluso habría llegado a amenazarla con su punto más débil: "La China".

"Yanina Latorre me contó que Mauro Icardi la está amenazando a Wanda con volver con 'La China' Suárez si ella no vuelve con él", adelantó Estefanía Berardi en Mañanísima (Ciudad Magazine). "¿Qué se piensa, que 'La China' es un objeto y que va a hacer con ella lo que quiera o lo que se le antoje? Además es siniestro, porque si esto es cierto, le mete el dedo a Wanda en la llaga donde más le duele. Sabemos que el tema de 'La China' le recontra afectó", recordó "Pampito".

En cuanto a Suárez, en este momento está en una relación con Rusherking y parecería estar muy enamorada. "'La China' se va a quedar con el que ella quiera. Aparte, ella está muy bien con su vida en este momento, así que no le interesa nada de lo que digan", coincidió Carmen Barbieri. Cabe destacar que días atrás, Icardi le había escondido el pasaporte a Wanda para evitar que viajara a Argentina, por lo que esta no sería la primera situación de manipulación en su relación.

La razón por la que Wanda Nara no llegó a tiempo a Argentina

Wanda Nara tenía pactada una sesión fotográfica con una reconocida marca de lencería en Argentina, pero apenas un día antes, avisó que no iba a llegar a tiempo porque no encontraba su pasaporte. Más tarde, se supo que Icardi se lo habría escondido como un intento por retenerla. "La marca ya tenía todo contratado: fotógrafo, estudio, peinador, camarín... 24 horas antes, Wanda avisó que no podía asistir porque había perdido el pasaporte", contó "Pampito".

Y explicó que lo que se sospecha es que Mauro "le habría escondido el pasaporte para que no pueda viajar a Buenos Aires". Icardi no solo negó estas versiones, sino que además le mandó un furioso mensaje a "Pampito" por haber difundido esa información: "Hola, dejá de inventar tantas pavadas y chismes en mi nombre, porque no tenés ni idea. Si te pasan data te la pasan mal. El motivo del no viaje de Wanda es otro, tampoco lo tengo que hacer público".