Matías Martin cruzó a Andy Kusnetzoff en Telefe y generó tensión: "Todos peleados"

Los conductores de radio y televisión tuvieron una incómoda situación al aire. Matías Martin estuvo como invitado en el ciclo de Andy Kusnetzoff, PH, Podemos Hablar.

Matías Martin y Andy Kusnetzoff vivieron un momento álgido en pleno vivo de PH, Podemos Hablar, cuando el invitado cuestionó al conductor por una actitud que ha mantenido en el último tiempo en su programa. Los presentadores radiales de Urbana Play demostraron cómo es su relación fuera del ámbito laboral.

"Vos sos el conductor del programa, emocionas a la audiencia y a los que están acá también, y contestas muy pocas preguntas; sos una persona muy reservada", enunció Martin ante la mirada seria de Kusnetzoff. El presentador de Telefe le respondió: "Excelente denuncia. Si quiere preguntar, pregunte".

"¿Qué característica tuya creés que te juega en contra?", preguntó sin tapujos Matías Martin y causó una reacción de asombro en todos los presentes. "Al hueso. Hoy salimos todos peleados o amados", comentó Silvina Escudero en ese momento, sorprendida por la tensión que se había generado en el ambiente.

Kusnetzoff contó que lo que más le juega en contra de su personalidad es que piensa mucho las cosas. "Me agarra de pensar, pensar, pensar, como una neurosis. Me juega en contra porque es como una neurosis. Me gusta estar más conectado con el corazón", soltó.

La insólita revelación de Dani "La Chepi" en PH, Podemos Hablar

"Yo tengo un tema. No puedo entrar al baño y dejar la puerta cerrada, donde sea que esté", enunció la humorista ante la mirada de sorpresa de todos los presentes en el ciclo conducido por Andy Kusnetzoff. Y sumó: "No lo puedo manejar, me baño en dos segundos con los ojos abiertos, voy a a hacer pis con la puerta abierta y, si tengo compañía en el momento de lo segundo, mejor".

La exparticipante de MasterChef Celebrity Argentina reveló que le tiene fobia al inodoro y que le pide a su pareja que se acerque cuando tiene que utilizarlo. "No es que pido la mano. Aunque si es mi pareja, entra. Para manejar el miedo al inodoro y toda la situación, empiezo a hablar. Y él, por ejemplo, está allá, mirando la tele, y le digo: '¿Venís?'. Se tiene que poner afuera de la puerta, asomarse y hablarme. Entonces, ahí se me pasa", comentó "La Chepi" y agregó que creía que ese miedo databa de su infancia, cuando vio una película de terror en la que una chica se sentaba en un inodoro y desde allí aparecía una serpiente.