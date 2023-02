Matías Alé rompió el silencio y comprometió a Fede Bal: "Algo del pasado"

El ex de Graciela Alfano y Silvina Escudero se animó a aconsejar a Fede Bal y deslizó una picantísima revelación.

Matías Alé fue consultado por el escándalo de las infidelidades de Fede Bal a Sofía Aldrey, su exnovia, y se animó a aconsejar al mediático involucrado en un aprieto que le costó duras acusaciones entre periodistas, panelistas y redes sociales. "Eso es algo del pasado", sentenció Alé, reconocido por haber formado pareja con la vedette Gracela Alfano.

Interceptado por un móvil de Socios del Espectáculo (El Trece) para hablar sobre el enredo amoroso del momento, Matías Alé se mostró, en principio, muy cauto y expresó: “Nunca me encasillé en ‘galán’. Tuve grandes amores, muchas relaciones muy lindas que me han dejado muchas enseñanzas y hoy las cosas las tomo, tal vez, de otra manera. No me quiero comparar con Fede. Él tiene su historia, nos saludamos muy afectuosamente el otro día".

Acto seguido, cuando le preguntaron si sentía que Bal era su sucesor, Alé se animó a abrirse y darle un consejo al hijo de Carmen Barbieri: “Consejos no doy, pero sí podría hablarle desde mi experiencia. Yo si tuviera la posibilidad de hablarle al Matías de la edad de Fede le diría un montón de cosas para enseñarle a no lastimar. A tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible, a tratar de no hacer sufrir porque todo te vuelve. A mí me pasó. Me ha vuelto, pero eso es algo del pasado”.

“Si pudiera hablarle, no a Fede, sino al Matías de diez años atrás, le diría un montón de cosas”, cerró Matías Alé, dando su opinión sobre la polémica que tiene como protagonista al actor y comediante.

La grave denuncia de Pedro Alfonso contra Fede Bal: "Falta de respeto"

"Necesitamos el primer quilombo, calentar la temporada", comenzó apretando Rodrigo Lussich a Pedro Alfonso, buscando tener una primicia. Divertido, el actor se sumó y empezó a tirar opciones de escándalos que podrían volverse virales. Entonces contó que Fede Bal es su vecino y las panelistas de Socios del espectáculo recordaron los problemas que el hijo de Carmen Barbieri tuvo en el pasado en Mar del Plata, cuando Brenda Gandini y Gonzalo Heredia se quejaron de las fiestas hasta altas horas y los fuertes ruidos que provenían desde el hogar del actor de "Kinky Boots".

"Hace muchas fiestas, entra mucha gente, se escucha música. Nosotros queremos dormir, me parece una falta de respeto", reclamó en broma Alfonso, a pedido de Lussich. El conductor le reveló que al día siguiente tendría a Fede Bal en un móvil y le solicitó que le dejara un mensaje que le mostrarían. Lejos de negarse, Pedro Alfonso le habló a cámara: "A Federico lo vi ayer a la noche, estaba con Carmen comiendo y no fue un lindo saludo. Porque yo entiendo que él sea una persona muy festiva, pero la música tan fuerte, la cantidad de gente que entra, me parece una falta de respeto".

"Yo tengo tres niños que necesitan dormir y descansar. Y dos padres que trabajan y estamos cansados. Que baje el volumen", cerró el actor el divertido reclamo para su colega. Feliz por tener la exclusiva del primer "escándalo" de la temporada, Lussich se despidió de Pedro Alfonso remarcando que seguramente todos los portales levantarían su reclamo.