MasterChef tendrá cuarta temporada: los detalles

Frente al gran éxito que tuvo la producción en los últimos años, Telefe tomó la rotunda decisión de continuar con con el programa. A continuación, todos los detalles.

No caben dudas de que MasterChef Celebrity fue una de las mayores apuestas de Telefe en los últimos años. Con su contenido libre de escándalos mediáticos y que invita a la familia a reunirse para disfrutar de un programa de televisión, la producción original del canal de las pelotas cayó en la cuenta de que el formato es sumamente rendidor, pero que no hay que ir con cuidado para que no termine por cansar a los espectadores.

Luego de dos exitosas temporadas, las cuales tuvieron a Claudia Villafañe y Gastón Dalmau como respectivos ganadores, Telefe dejó descansar el formato por un tiempo y emitió una exitosa temporada de La Voz Argentina seguida de una nueva de Bake Off. Sin embargo, hace unas semanas, el canal volvió a apostar por MasterChef Celebrity y estrenó su tercera temporada, la cuál es un rotundo éxito.

Frente a la incertidumbre que puede generar la gran estabilidad del programa, ya que no se sabe por cuánto tiempo durará el éxito, Telefe decidió ir por más y confirmó una nueva temporada del reality de cocina. La noticia fue dada por Ángel de Brito en sus redes sociales, quien pese a formar parte de El Trece, el canal contrincante del emisor de MasterChef, admitió que el formato fue una de las mayores apuestas de los último años y que se viene una nueva entrega.

En la sección que Ángel instaló en su Instagram llamada Ángel Responde, en donde aclara las dudas que sus seguidores tengan sobre el mundo de la farándula, un internauta le consultó si el rating de MasterChef había sido bajo en esta temporada vigente y la respuesta del periodista fue contundente. "Es un éxito. Se viene la cuarta temporada", aseguró el conductor de LAM en sus redes sociales.

Quién se fue de MasterChef el domingo: una jugada gala de eliminación

El domingo, cinco participantes se enfrentaron en la gala de eliminación de MasterChef Celebrity con un mismo objetivo en común: cuidar su continuidad dentro del certamen de cocina. Así es como Juariu, Catherine Fulop, La Tigresa Acuña, Paulo Kablan y Mery del Cerro se disputaron por ver quién sería el eliminado de la noche.

Con un listado de alimentos que le designó el jurado, los participantes tuvieron que preparar un platillo a elección utilizando únicamente lo que había disponible en el canasto. Así es como Juariu y Paulo Kablan se coronaron como los mejores de la noche al presentar platillos únicos, pero Mery, Cathy y La Tigresa no corrieron con la misma suerte. De esta forma, la famosa boxeadora se convirtió en la última eliminada al no cumplir con los objetivos planteados por el jurado.