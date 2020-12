¿Era para tanto? Santiago del Moro comparó a Belu Lucius con un personaje de Shrek.

"MasterChef Celebrity" tuvo una edición navideña cargada de emociones y una de las participantes que más acaparó la atención del jurado fue la influencer Belu Lucius, quien copió el estilo de atuendos extravagantes de Analía Franchín y apareció disfrazada de duende, toda pintada de verde. Al verla, Santiago del Moro no pudo evitar compararla con la princesa Fiona, de "Shrek". Indignada, Belu se vengó de las humoradas del conductor y el jurado, encontrándole un parecido cinematográfico a Germán Martitegui.

Belu Lucius decidió tomar protagonismo -tal como Franchín y sus looks, o Vicky y sus remates chistosos- y entró al estudio de Telefe con gorro navideño, peluca y toda la cara pintada de verde y remarcada por el maquillaje. "Esto es un circo, ¿y yo me voy a quedar afuera? No, mi amor", expresó, muy contenta por su cambio inesperado.

Aunque quiso parecerse a la imagen de un duende, o del recordado Grinch (tal como expuso), Santiago del Moro y el jurado aprovecharon para burlarse. "No, me muero. ¿Quién sos? Fiona", replicó del Moro, tentado, comparándola con la princesa y novia del ogro Shrek. Indignada por el golpe bajo, Lucius recibió otro "palito" de Martitegui.

"Soy divina hasta con este maquillaje, no lo puedo evitar" afirmó la concursante, y Martitegui sentenció, tajante: "No, perdón, con este maquillaje estás mucho más linda". No fue gratuita broma ya que al momento de darle la devolución, y luego de que la volviese a llamar Fiona, la influencer se vengó y lo comparó con el villano de la película "Austin Powers", el "Dr Malito".

Fue Donato de Santis quien trató de apaciguar el clima tenso diciéndole a Lucius que, para él, se parecía a Liza Minelli. "Claramente hoy me están tomando para la joda", comentó ella. Por otra parte, Vicky Xipolitakis tuvo algunos roces inesperados con la participante, al darse cuenta que ya no es más la preferida del jurado y que podría estar recibiendo más atención de parte de Germán Martitegui.