Masterchef: quién quedó eliminado este domingo 23 de abril

Luego de una reñida gala de eliminación, el jurado eligió entre los peores platillos de la jornada.

Luego de una intensa semana se competencia, un nuevo participante de Masterchef quedó eliminado de la competencia. La velada del domingo supuso un gran desafío para los participantes, ya que tuvieron que hacer un platillo poco común y con muchos pasos. En este marco, uno de ellos no cumplió con las expectativas y terminó por despedirse del programa.

Durante la cuarta gala de eliminación, los cocineros tuvieron que preparar unas minis tarteletas con merengue suizo, masa de chocolate y almendras y dos salsas cítricas. El principal desafío de la jornada era seguir el paso a paso de la receta y tratar de copiar lo más posible el modelo de postre propuesto por el jurado.

El desempeño de los participantes fue bastante bajo, ya que la mayoría cometió los mismos errores y no lograron destacar en el desafío de pastelería. Sin embargo, hubo un concursante que dejó mucho que desear y terminó por despedirse del ciclo de gastronomía de Telefe.

Finalmente, y por decisión del jurado, Juan Ignacio se convirtió en el nuevo eliminado del programa. "Me voy con un desafío difícil, me hubiera enojado si me iba con algo que ya sabía hacer. Me voy contento", dijo antes de despedirse del ciclo conducido por Wanda Nara y entre la ovación de sus compañeros.

El drama menos pensado de Germán Martitegui, de MasterChef: "No la pasé bien"

Germán Martitegui habló sobre su presente personal y llamó la atención al revelar un detalle de su personalidad en el pasado. El miembro del jurado de Masterchef Argentina se explayó sobre cómo la paternidad le cambió la vida.

"Creo que no la pasé bien siendo así. Así que no les deseo a ellos la misma vida", enunció Martitegui en alusión a la manera de ser perfeccionista, etapa que atravesó durante gran parte de su vida. Y sumó: "Me parece que no está bueno ese inconformismo. Seguramente es bueno profesionalmente porque te lleva a redoblar la apuesta cada vez, pero no te permite disfrutar muchas cosas".

El experto en gastronomía aseguró que no quiere cometer con sus hijos los mismos errores que sus padres tuvieron con él. Y agregó: "Nadie quiere repetir los errores que cometieron con uno. Y tampoco quiero repetir las propias cosas que me hice a mí mismo".