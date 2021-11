MasterChef Celebrity ya tiene una feroz interna: quiénes son las personas que no se quieren

La primera pelea feroz entre dos participantes de MasterChef Celebrity 3, el reality de cocina que conduce Santiago del Moro por Telefe.

MasterChef Celebrity 3 acaba de comenzar por la pantalla de Telefe, aunque así y todo ya existe una feroz interna entre dos de las participantes del reality show de cocina de la televisión abierta que conduce Santiago del Moro y que tiene como prestigiosos jurados a los especialistas Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis.

En el primer programa, emitido en el prime time de la pantalla chica nacional e lunes 8 de noviembre de 2021, los integrantes del equipo rojo y del azul presentes en el piso del canal tuvieron que preparar, entre otras cosas, un omelette (o tortilla francesa) y la merienda mientras se rieron, compitieron y también sufrieron al aire.

MasterChef Celebrity 3 Argentina por Telefe: la primera interna entre dos participantes

Si bien la pelea entre ellas no fue al aire, se sabe desde hace bastante tiempo en los medios de comunicación nacionales dedicados a la cobertura de la farándula que Micaela "Mica" Viciconte y Denise Dumas no se llevan para nada bien, sino todo lo contrario. De hecho, las profundas diferencias entre ellas surgieron en 2020, cuando Denise estaba al frente del ciclo Hay que ver (El Nueve) junto a José María Listorti y opinó sobre el conflicto entre "Mica" y Nicole Neumann.

En aquella oportunidad, Dumas se puso del lado de la modelo, que a su vez había acusado a la ex Combate (El Nueve) de haber sido violenta con sus pequeñas hijas Indiana, Allegra y Sienna. Por lo tanto, la actual pareja de Fabián "Poroto" Cubero, el exmarido de Neumann, no lo olvida y mantiene cierto resquemor hacia la presentadora.

Entonces, fiel a su estilo frontal y sin filtro, la influencer de 32 años la cruzó en plena entrevista con Ciudad Magazine: "Ella me acusó de varias cosas por medio de alguien que le habrá pasado una información que no era cierta. Me hubiese gustado que me pidiera disculpas públicamente, como corresponde... Acusar e injuriar a alguien no es la manera de hacer mierda a una persona sin ningún motivo y sin ninguna prueba concreta por defender a otra".

Denise Dumas vs. Micaela Viciconte, una de las peleas mediáticas en MasterChef Celebrity 3.

Más allá de su personalidad combativa, la joven marplatense prefirió poner paños friós en las últimas horas y decidió adoptar una postura más tranquila en MasterChef Celebrity 3 (Telefe) acerca de su ahora compañera y colega en el reality gastronómico. "Intenté como borrar eso para trabajar cómoda y tranquila. Trabajando nos llevamos bien y se armó un buen equipo".

De paso, Viciconte aprovechó para aclarar todo al respecto y cerrar el tema ahí: "No sé si superamos eso... Yo lo dejé entre paréntesis, guardado. No se puede superar porque para poder hacerlo se tiene que pedir disculpas. Yo lo dejé a un costado".