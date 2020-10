¿Le tiró onda? La indirecta de Xipolitakis a Germán Martitegui

En "MasterChef Celebrity" no solo se habla de comida, sabores y emociones, sonó que también hay espacio para el amor. Desde el primer día, Vicky Xipolitakis decidió usar todas sus técnicas de seducción con Germán Martitegui, el implacable jurado. Galas pasadas dejó en claro que le gusta el chef; ayer lanzó un picante comentario que lo ruborizó: “Yo estoy sola. Estoy soltera, ¿Vos también?”.

En el desafío, la famosa preparó un puchero con osobuco y verduras, con el "toque" especial de unos choclos, que aseguró son uno de sus manjares preferidos de la niñez. "Esta receta pasó de generación en generación. Mi abuela se la hacía a mi mamá, ella me la hacía a mí y yo se la hago a mi hijo", afirmó Vicky, emocionada por el recuerdo de su niñez.

El intercambio sucedió cuando Germán se acercó a la cocina de la mediática, para ver como avanzaba en la preparación de su puchero. Mientras cocinaba, Vicky le preguntó: "¿Cuál es la magia del puchero para vos, vos que sos experto en pucheros?". Asombrado por la pregunta, el jurado contrarrestó: “¿Por que siempre me das vuelta la situación?”. “¡Por qué sos el que sabe!”, respondió Vicky, con frescura.

“Bueno, un día si querés te cuento, pero ahora no es el momento…”, expresó el chef, y Xipolitakis lo percibió como una futura cita. “¿Vos me estás invitando a salir?”, lanzó y el respondió, desentendido: “Dije algún día nos juntamos a hablar de puchero”.

Dando batalla, la griega siguió con su intento de conquista: “Yo estoy sola. Estoy soltera, ¿Vos también?”. Ruborizado, el jurado no supo como seguir la charla y tratando de escapar del momento les pidió a los camarógrafos: “¡Corten, chicos!”. "Tiene unos ojos azules muy lindos. Me parece que lo miré...Pero no quiero sacar de mi cabeza que es jurado. Entonces, lo miro después de la devolución”, confesó Vicky, enamorada de Germán Martitegui.