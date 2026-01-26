MasterChef Celebrity Argentina 2025 quién subió al balcón y quiénes pueden irse hoy.

Este último domingo 25 de enero tuvo lugar la decimotercera gala de última chance de MasterChef Celebrity Argentina 2025. Los siete cocineros que peor desempeño tuvieron en las noches anteriores tuvieron que volver a cocinar por el único boleto a disposición en el balcón, reservado solo para el mejor.

¿Qué pasó ayer en MasterChef Celebrity?

Los jugadores del día (Miguel Ángel Rodríguez, Marixa Balli, el "Chino" Leunis, Rusherking, Esther Goris, Ian Lucas y Evangelina Anderson) observaron al llegar a sus estaciones enormes cajas de madera, aquellas que se típicamente emplean para tapar el ingrediente clave (u otros elementos que guarden relación con el desafío).

Al levantarlas, pudieron ver que se trataba de una gran cantidad de naranjas. Desde luego, fue una pista más que elocuente del reto de la noche: hacer una receta cuya protagonista sea el mencionado cítrico, pudiendo ser el platillo tanto dulce como salado.

¿Quién subió al balcón?

Luego de las respectivas devoluciones, el mano a mano final por el lugar en el balcón fue entre el "Chino" Leunis y Marixa Balli. Finalmente, el jurado compuesto por Donato De Santis; Damián Betular y Germán Martitegui decidió otorgarle el delantar blanco a esta última, quien podrá ver la gala de eliminación fuera de peligro junto a Susana Roccasalvo, La Reini, Emilia Attias, Andy Chango, La Joaqui, el "Turco" Hunsaín y "Cachete" Sierra.

El "Chino" Leunis y Marixa Balli fueron los dos mejores platos de la noche.

¿Quiénes están en riesgo de irse hoy?

Quienes están en peligro de irse este lunes 26 de enero en la gala de eliminación son Miguel Ángel Rodríguez, Esther Goris, Evangelina Anderson, Ian Lucas, (que se ausentó toda la semana), el "Chino" Leunis y Rusherking. A ellos se les suma Maxi López, que tuvo el peor plato en la noche de beneficios.