MasterChef Celebrity: Joaquín Levinton hizo una sopa "milagrosa" para comer con la mano

El cantante de Turf, Joaquín Levinton, sorprendió al jurado de MasterChef Celebrity 3 con una extraña sopa de consistencia sólida, para comer con la mano.

Tras su picante enfrentamiento con Malena Guinzburg, Joaquín Levinton sorprendió a los jurados de MasterChef Celebrity 3 con un plato extraño: una sopa para comer con la mano, por su consistencia sólida. ¿Cómo reaccionaron Donato, Damián y Germán ante la sopa "milagrosa" del cantante de Turf?

La idea inicial de Levinton era preparar una sopa de hongos y berro sobre un pan con avellanas, el resultado final fue muy diferente al esperado dada la consistencia sólida de la preparación, que debería haber sido líquida. "Pasó a un estado en el que la sopa pasó de líquido a sólido y se transformó en tarta. Cuando veo que Donato está probando un segundo bocado digo esto es un milagro", reveló el artista minutos después de presentar su sopa "milagrosa".

"Veo unas avellanitas. Nunca comí una sopa con la mano. En la espera, el pan absorbió la humedad pero la imagino recién servida. Tiene un buen sabor de hongos, cremosa y el pan le hace un buen marco. La próxima sacá más miga y se siente la cremosidad", aportó Donato de Santis, luego de probar una cucharada de sopa.

Sorprendido por la reacción de su colega, Germán Martitegui directamente partió el pan y comió el plato como si fuese una tarta: "La idea está muy buena. No se si es una sopa pero me gusta como reaccionaste". Por último, y dudando que la preparación sea una sopa, Damián Betular dio elogios pero también advertencias: "Está muy bien procesada la sopa, no tiene grumos...los sabores que elegiste. Te salió el tiro por la culata porque te salió bien. Quedará en la duda si fue una sopa pero lo que llegó acá me gustó".

La furia de Joaquín Levinton con Ernestina Pais en MasterChef: "Me pone presión"

Mientras estaba muy concentrada en su plato, Santiago del Moro, el conductor del reality, se le acercó a Ernestina Pais y la hizo poner aún más nerviosa. “Tu amigo Levinton te llamó y está ofendido, está enojado porque vos lo ibas a sacar del domingo”, le recordó.

Ella afirmó esto y sostuvo que Joaquín tiene demasiadas expectativas puestas en ella. “Lo peor de todo es que me pone presión. Yo le digo ‘vos tenés la vara alta conmigo’ y él me dice ‘pensé que me ibas a salvar’. No es así, chicos. No puedo yo laburar por él”, soltó con un tono de voz de indignación.

“Pasó lo mismo con Malena Guinzburg, que Mica le dijo: ‘Esperaba a alguien mejor’”, observó del Moro, en relación al reemplazo de Viciconte. “Igual es la historia de nuestra vida, él quiere que todos laburemos por él”, volvió a quejarse Ernestina.