La cocinera reveló un inesperado detalle sobre el sentido del humor del exigente jurado.

"MasterChef Celebrity" se consolidó como el programa más visto en tiempos de pandemia de COVID-19. La competencia culinaria entre los famosos despertó a una ola de fanáticos que en las redes sociales comparten memes y comentarios sobre sus favoritos. Y en este aspecto, la experimentada Narda Lepes no se quedó atrás y lanzó una inesperada revelación sobre el jurado más exigente del trío, Germán Martitegui. "Cuando quiere contarte un chiste, no le sale" confesó la chef, acerca de su colega.

Entre risas, Lepes dialogó con Catalina Dlugi en "Agarrate Catalina" (La Once Diez) y opinó sobre los miembros del jurado, a quienes considera amigos. "Es al que menos conozco, pero porque lo conozco hace menos tiempo. Me río mucho con él, es muy copado y siempre tenemos ganas de hacer cosas juntos", aseguró, sobre Damián Betular, quien está en reemplazo del popular Christophe Krywonis.

Del cocinero italiano Donato de Santis señaló: "Soy muy amiga de Micaela, la mujer de De Donato (De Santis). Tiene una familia hermosa. Arrancamos juntos en El Gourmet hace 20 años". Además, la cocinera aprovechó para promocionar su último libro, "201 tips para no comer como el orto" y habló acerca de los canales que únicamente se dedican a la cocina: "La tele cambió un montón. Los canales que hacían gastronomía quedaron en lo que hacían hace mil años, no le encontraron la vuelta y tenés programas como estos, con mucha inversión, donde quizás es más para la cámara y no se ve tanto la comida en sí".

Pero la revelación vino hasta el final, cuando Dlugi le preguntó por Germán Martitegui, quien tiene fama de "malo" por el rol que le toca jugar en la competencia. Con cariño, Narda contó: "Con Germán somos muy amigos, de hace muchos años, cocinamos mucho juntos, forjamos una relación muy linda, con su familia también".

"Germán tiene esa mirada fría, trata de hacer un chiste y a veces se ofende porque no le sale. Él hasta cuando quiere ser bueno, el otro no entiende. Él hace ese papel de duro, pero es un amor. Quizás es el más rígido de los tres que conforman el jurado", cerró, tentada.