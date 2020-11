Se pudrió todo: fuera de la competencia, Iliana Calabró filtró todas las internas de "MasterChef Celebrity".

Tras ser la quinta eliminada de "MasterChef Celebrity" -por unos profiteroles que le jugaron una mala pasada- Iliana Calabró estalló contra el reality y destapó la olla de lo que Telefe no desea que se sepa: hay internas y no todo es buena onda entre los famosos. Las hornallas del reality se calentaron y la tana sazonó los escándalos: "En el chat de Whatsapp veo algunas rispideces".

En una visita a “Flor de equipo” ITelefe), la histriónica ex participante anunció que volvería gustosa a la competencia si se organiza un repechaje. "Si hay repechaje obvio, voy. Hay que despuntar el vicio. Yo disfruto mucho cocinando e iría sin presión, total ya estuve afuera. Ahora iría a divertirme. No me sale armar estrategias, se pierde frescura y espontaneidad", afirmó, en el nuevo magazine de Florencia Peña.

Y agregó: "Cuando me enojé, vi que pueteaba demasiado, y yo no soy así, de decir muchas malas palabras". Marcelo Polino, embajador de "MasterChef Celebrity" para el programa de noticias le advirtió que, de volver al reality de cocina tendría en contra a sus ex compañeros. “Va a haber más frentes abiertos", señaló.

Entonces, Iliana Calabró confesó sin tapujos que, con el paso de las semanas en la competencia, el clima entre los participantes fluctua constantemente. "Hay buena energía, pero la energía va cambiando. Yo sigo en el chat y veo algunas rispideces. Hay un antes y un después", apuntó la actriz, que participó del debate junto a Vicky Xipolitakis, que estuvo algunas semanas afuera del ciclo por contagiarse de COVID-19.

"Yo también estoy en el chat y no veo", indicó la Griega e Iliana le retrucó: "Pero vos no mirás, no escribís nunca, ni te enterás". Por el momento, los cinco eliminados de "MasterChef Celebrity" son Ignacio Sureda, el "Mono" de Kapanga, Patricia Sosa, Roberto Moldavsky e Iliana Calabró.

MasterChef Celebrity: Lizy Tagliani reveló una asquerosa anécdota con una ensalada de frutas

Con su carisma y simpatía, Lizy irrumpió en el estudio de Telefe para incorporarse a los jurados Donato de Santis, Damián Betular y Dolli Irigoyen (que reemplaza a Germán Martitegui) El conductor, que fue compañero de trabajo de Tagliani en La100, le pidió que cuente su pasado en la cocina, a lo que ella reveló: "Yo empecé trabajando en una parrilla. Me contrataron de adicionista, pero después me descendieron a armar paneras, así que seguro puedo ayudar".

El buen gusto le duró poco y la anécdota se tornó desagradable, causando risas y miradas disgustadas del jurado y los participantes: "Ensalada de frutas hacía a domicilio. Entonces cortaba todo, armaba los bowls y un día agarré la bicicleta y me caí. Igual, barrí toda la ensalada de fruta del piso y volví a juntar todo".

"Después la gente la comía en la parrilla y decía: 'Che, qué duro es esto', porque a lo mejor estaban comiendo pedazos de cascote. Pero yo le decía 'debe ser la manzana'. Muy higiénico todo", cerró Lizy, sumándose al juego y entreteniendo la velada de platos típicos de la gastronomía argentina, italiana y griega.