En la emisión del jueves de Masterchef Celebrity, la tensión entre Analía Franchín y Sofía Pachano se notó desde el primer momento. La consigna del día tenía que ver con distintas recetas hechas con huevo, que los participantes debían ir realizando para que el jurado integrado por Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular determinara quienes irían directamente a la gala de eliminación del día domingo.

La primera prueba que anunció Santiago del Moro indicaba que los participantes debían preparar la mayor cantidad de huevos fritos posibles en un tiempo determinado. Aunque, obviamente, los chef se encargaron de seleccionar cuales estaban como para ser presentados en un plato y eliminar a los que no.

Así las cosas, a Franchín le había quedado, según la opinión de los profesionales, “un huevo y medio”. Y a Sofía sólo uno, ya que el otro que estaba en condiciones todavía estaba en la sartén y no le había alcanzado el tiempo para ponerlo en la bandeja. Sin embargo, el jurado consideró que a la actriz también había que validarle “un huevo y medio”. Y Analía comenzó a protestar por lo bajo.

Lo cierto es que, llegado el momento de decidir cuál de las dos que habían empatado en la menor cantidad de huevos fritos debía tomar el delantal negro para subir al balcón, los chef decidieron salvar a Franchín que había tenido la lucidez de agregarle sal y pimienta al plato terminado.

En ese momento, resignada, Pachano preguntó si podía pasarle un tip para el omelette, segundo plato de la noche, a su participante favorito: El Polaco. Y así lo hizo. Pero, para que no lo escuchen el resto de los famosos, decidió anotárselo en un papel. Y el humor de Analía fue de mal en peor. Sobre todo, cuando Sofía comenzó a guiar al cantante, dictándole los pasos a seguir desde el balcón.

“¡Eh, loco, no vale esto!”, le reprochó Franchín a Sofía. “Vos sabés cocinar, Analía. ¿Qué te molesta?”, le contestó la actriz, sin dejar de ayudar a su amigo. Lo cierto es que a la periodista no le fue muy bien con su preparación, que según el jurado estaba cruda. Por lo que, ella también, tuvo que tomar el delantal negro. Pero, antes de subir al balcón, se encargó de dejar en claro su molestia.

“Es muy difícil trabajar con una radio acá arriba todo el tiempo. O sea, Sofía Pachano fue todo el tiempo una radio. ‘Shh, Shh, Shh’, haciendo así. Digo para la próxima, o si es posible para la gala de eliminación, que no tengamos esa radio”, le pidió Analía a los chefs, mientras la actriz la escuchaba azorada.

Y luego explicó: “No es un tip que le tira, le estuvo diciendo toda la receta y cómo hay que hacer desde arriba del balcón. Entonces, es como si cocinara ella”. Aunque aclaró que su plato no había sido rechazado por eso, sino porque a ella le gusta comerlo “bien babé”, la periodista señaló: “No me parece justo para el resto de los compañeros”.

“Me chocó su actitud porque tampoco es que la interrumpí”, dijo Sofía entonces. Y Martitegui explicó que “un cocinero cocina en cualquier situación” . Pero Franchín insistió en que se trataba de una “competencia”, en la que Pachano estaba beneficiando a otro participante.

Sin poder asimilar lo que estaba sucediendo, una vez que las dos se encontraron en el balcón, Sofía le preguntó a su compañera: “¿Es un chiste, no?”. “No sé si es un chiste o no, tomalo como quieras”, le respondió desafiante Analía. “Espectacular, no lo puedo creer...”, dijo entonces la actriz.

En ese momento, intervino del Moro y preguntó: “Sofía, ¿vos ayudaste a alguien?”. Pero Analía respondió por ella: “¡Todo el tiempo!”. Y luego se dirigió a la actriz y, en referencia al Polaco, le dijo: “No lo subestimes, porque él también quiere ser un Masterchef”.

Esto dio lugar a un intenso ida y vuelta, en el que Pachano le dijo a Franchín que era “mala perdedora”. Y, mientras el cantante intentaba calmar las aguas, Analía quiso hacer intervenir a Rocío Marengo como testigo de lo sucedido. “No metas más gente, estamos hablando entre los tres. ¡Cómo te gusta el quilombo!”, le dijo entonces El Polaco.

“Mis disculpas, te hice perder. Perdoname”, le dijo irónica Sofía a Analía al ver el revuelo que se había armado. “No, no me hiciste perder. Perdí porque yo tengo otro punto de cocción de lo que evalúa el jurado y es admisible”, le respondió la periodista. “Pero ahí en vez de decir lo del punto del cocción me metiste a mí”, le cuestionó entonces Pachano. “Porque no es cómodo trabajar con una persona que te esté hablando todo el tiempo acá”, insistió Franchín.