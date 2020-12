La mediática periodista se lució con un plato a la medida del exigente jurado.

El miércoles de "MasterChef Celebrity" estuvo cargado de sorpresas y Analía Franchín se lució un logrado plato que sedujo el paladar del trío de jurados. Llena de felicidad, la periodista lanzó unos gritos que asustaron a los chefs y protagonizó un divertido blooper al tratar de hablar en lenguaje inclusivo. "Soy una cacica", lanzó, haciendo referencia a su look del día, un sombrero típico de los caciques.

Si hay algo que el reality de Telefe potenció fue la creación de personajes, un juego en el que Franchín quiso entrar a toda costa. Para eso optó por vestir diferentes looks de sombreros temáticos. Con cupcakes, al mejor estilo Kill Bill, con pajaros y lucecitas de colores fueron algunos de los diseños que pasaron por la cabeza de la mediática periodista. Todo esto, combinado con su destreza culinaria la volvió una participante de temer.

Y durante la gala pasada, Franchín preparó un look inspirado en los clásicos westerns de vaqueros. Vestida como cacique, manifestó: "Vine a conquistar las medallas, vengo en plan conquistadora".

"Los que conquistaron fueron los españoles, no los indios", arremetió Germán Martitegui, señalando el error histórico de la periodista de espectáculos. En un intento por arreglar el momento bochornoso, intentó emplear el lenguaje inclusivo sin demasiado éxito: "Soy una 'cacica', en realidad una cacique. Cacique' es inclusive, digo: inclusivo. Así que está bien, soy una cacique".

Con una perfomance divertida, Franchín se llevó el premio de la medalla de oro de la noche por un plato impecable y riquísimo, según Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui. Contenta por ganar por primera vez un beneficio, la periodista saltó de alegría estallando en gritos que asustaron a los chefs.

"No me mires", Germán Martitegui coqueteó a Vicky Xipolitakis en MasterChef

Cuando a Vicky Xipolitakis le llegó el turno de presentar su plato, Germán Martitegui fue el primero en tomar la palabra para realizar la devolución. Ante la atenta mirada de sus compañeros Damián Betular y Donato De Santis, Tegui coqueteó con la mujer de 34 años. "Contame, ¿tuviste alguna dificultad?", precisó el chef.

"Puse alguna salsa, pero no la encuentro. Quizás el pescado la chupó", respondió Vicky, a lo que Germán respondió: "Lo que pasó con tu salsa es que no se emulsionó. Cuando queda una manteca derretida, queda transparente".

Y Xipolitakis siguió: "Sí, porque nadie me la sacó". "Nadie tiene por qué sacártela", retrucó Tegui. Pícara, Vicky soltó un simple "gracias por defenderme". Inmediatamente después, a Martitegui se le cayó la comida de la boca de la vergüenza y expresó: "Basta, no me mires más".