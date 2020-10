La participación de Vicky Xipolitakis en MasterChef Celebrity Argentina tiene sorprendidos a todos los televidentes. Tanto que algunos comenzaron a pensar que la participante hace trampa.

Desde el primer programa, la vedette demostró un gran talento para la cocina y dejó atónitos a los jurados Germán Martitegui, Damian Betular y Donato De Santis, quienes resaltaron en varias oportunidades que no entienden sus métodos para lograr platos con buenos sabores. De hecho, durante la primera semana, Vicky se llevó el premio a la mejor chef.

Lo extraño es que la 'Griega' aseguró que la cocina no es lo suyo y hasta sus compañeras Analía Franchín y Sofía Pachano se mostraron un poco molestas por el favoritismo que recibe.

Sin embargo, el tema fue aún más allá cuando el periodista de Intrusos Rodrigo Lussich puso en tela de juicio que Vicky sea la verdadera autora de los platos y sugirió que existe un "tongo". "De todos muestran un poco, menos de Vicky Xipolitakis que, de repente, aparece con un plato divino y al jurado le encanta. Después le dan una medalla de la mejor de la semana y nadie ve cómo cocina", argumentó.

Y resaltó: "Lo único que se vio fue cómo cortó una manzana, en cuatro rodajas, para hacer una compota. Eso es todo lo que se vio y le dan la medalla de la mejor cocinera de la semana. ¡Hay tongo!".

El conductor de El Show de los escandalones incluso contó que existe "una teoría" en los pasillos de MasterChef "que dice que le mandan el plato, lo tiene en el mueble y en un momento lo saca y lo pone arriba del mostrador" porque Xipolitakis "boludea la hora entera y de repente aparece con un plato chef".

En ese contexto, el conductor de Intrusos, Jorge Rial, reveló además que existe una especie de "coach" que no aparece al aire, pero que ayuda a los participantes a elaborar sus recetas.

Claro está, Vicky no se quedó callada y respondió a las acusaciones que recibió en el programa de América TV. Lo hizo a través de sus redes sociales donde aseguró: “En la vida después de criar un hijo sola, puedo darme maña para todo. Riendo se me hace más fácil, no quiere decir que sea una inútil".

Además, le pidió a Rial que deje los prejuicios y que enseñe que "todo se puede con LA VERDAD". "Cocino SOLA con esfuerzo (En Todo Sentido). Ojalá llegue lejos, lo necesito".