La calentura de Gastón Dalmau por un Cheesecake.

Bronca, sudor y lagrimas; así podría llamarse la película que protagonizó el actor Gastón Dalmau en MasterChef Celebrity 2 por culpa de un Cheesecake de dulce de leche. El ex Casi Ángeles se quejó del calor que hacía en el estudio y perjudicó su torta. Como si fuera poco, amagó con tirar el delantal y aseveró: "Estoy re caliente".

Los participantes de los miércoles de medallas fueron sometidos a una difícil prueba en 60 minutos: cocinar un Cheesecake en distintas variedades que Claudia La Gunda Fontán se encargó de distribuir (ya que fue la ganadora de un mini desafío) de forma estratégica. Al actor de Casi Ángeles le tocó cocinar un Cheesecake de dulce de leche, cuya mayor dificultad fue mantener una buena temperatura de frío, ya que la decoración es en base a un chocolate en rama, que se despliega en caliente sobre una superficie y después se raspa una vez frío.

Los problemas no tardaron en llegar para Dalmau, que advirtió un importante detalle sobre el estudio de Telefe y el jurado decidió restarle importancia. Al parecer, la cantidad de hornos prendidos hicieron que la temperatura subiese, dificultándole la preparación de la torta que lleva chocolate. “Hace mucho calor, acá adentro”, avisó Dalmau durante el desafío pero nadie lo escuchó. Sin el frío adecuado para su Cheesecake, Gastón estalló en ira: “Hacer chocolate en rama no me parece tan fácil, sobre todo por el calor que hace acá. Quería poner el chocolate rallado y también se me pegaba en los dedos”.

“No son las mejores condiciones para trabajar el chocolate, es cierto, pero todos trabajaron en las mismas condiciones. A algunos les salió y a otros no. O sea, las condiciones son iguales para todos y a vos no te salió. Te puedo decir mil cosas que podrías haber hecho, pero me parece que mantener la calma es la primera. Para la próxima tomalo en cuenta. Intentaste, te enojaste y por eso perdiste”, manifestó Germán Martitegui, ante la mirada de aprobación de Donato de Santis y Damián Betular.

Aún así, la torta del mediático Alexander Caniggia (a quien le tocó un Cheesecake marmolado) estuvo bastante peor y Gastón Dalmau pudo salvarse por muy poco de la temida gala de eliminación de los domingos, subiendo al balcón con las famosas Candela Vetrano, Claudia Fontán y Sol Pérez.