La fórmula del éxito: Mariano Dalla Libera, ¿el nuevo "Turco" García?

La vuelta de MasterChef Celebrity logró que Telefe diese el batacazo de rating, alcanzando picos de 19.1 puntos de rating. Emulando la fórmula de la primera temporada, el reality seleccionó un puñado de personalidades que podrían ajustarse a algunos excompetidores. Tal es el caso del exfutbolista Mariano Dalla Libera, mediocampista ofensivo de Racing, que buscará seguir los pasos de su amigo el Turco García. ¿Estará a la altura de las exigencias pedidas?

A pesar de las ganas de verlo debutar, Dalla Libera se salvó de cocinar el lunes y recién hoy se calzará el delantal para deleitar al jurado compuesto por Donato de Santis, Damián Betula y Germpan Martitegui. Recordemos que los famosos tiraron de cintas de una torta de casamiento y en función del utensilio que les tocó (cuchillo o tenedor) se efectuaron las divisiones.

Pero, ¿quién es Mariano Dalla Libera? El bonaerense de 56 años jugó en River, Racing, tuvo dos pasos por Platense y se retiró en Newell's Old Boys. Vivió en Estados Unidos, participó de las ligas de Colombia, El Salvador y México, se animó a actuar junto a Rocío Marengo y asegura que irá con cautela a por el gran premio. Semanas atrás, declaraba a Telefe que le gusta la gastronomía y que su especialidad son las pizzas, el asado a la cruz y las pastas.

“Soy hijo y nieto de italianos, así que me llevo bien con cocinar, pero con toda esa presión vamos a ver qué me sale. En casa yo me siento un buen cocinero, pero mi familia no siempre coincide con eso; así que ojalá que pueda revertir la situación y tener un gran aprendizaje para mejorar”, compartió, en una entrevista de presentación del reality.

Por otra parte, Mariano Dalla Libera se define como un fiel peronista y fue precandidato a intendente de Malvinas Argentinas como referente de Daniel Scioli en 2015, pero eventualmente dio un paso al costado. Más tarde pudo combinar sus pasiones cuando asumió como subsecretario de Deportes del Municipio de Malvinas Argentinas.