El excelente desempeño de rating de la primera edición de MasterChef Celebrity está logrando que muchos integrantes del medio televisivo, ya sea actores, periodistas o músicos, entre otros, vean con buenos ojos participar del certamen culinario. En esta tónica, las incorporaciones y confirmaciones para la segunda edición se viven con impaciencia y expectativa.

El nuevo participante que deberá enfrentarse a otros famosos en la segunda edición de la popular competencia de cocina es el periodista deportivo Fernando Carlos. Fue confirmado en Flor de Equipo, el programa de Flor Peña, por el embajador de MasterChef Celebrity, Marcelo Polino. El anuncio se realizó justo cuando estaban realizando el pase entre Flor de Equipo y el noticiero del mediodía de Telefe, del que Fernando Carlos es uno de los conductores.

El querido periodista se mostró contento de sumarse a MasterChef Celebrity 2 y aseguró estar frente a un "lindo desafío que me llena de entusiasmo, algunos nervios pero con muchas ganas de seguir aprendiendo y pasarla bien". Además, fiel a su estilo lleno de buen humor y humildad, afirmó: "Víctor Hugo (Morales) no pudo y por eso me llamaron a mí". A diferencia de otros participantes, Fernando Carlos no había dado ningún indicio de que iba a ser un concursante más de MasterChef Celebrity.

En sus redes sociales, el periodista deportivo agregó un pedido a sus seguidores: "Manden recetas!". Fernando Carlos, de todos modos, no es ajeno a los programas de comida, ya que participó en febrero del año pasado, también en Telefe, de la versión local de Divina Comida. En esa ocasión, el periodista deportivo recibió en su casa de Villa Ortúzar a Karina Jelinek, Silvina Luna, Gabriel Schultz y Mariano Peluffo para cocinarles delicias a la parrilla.

Los confirmados para MasterChef Celebrity 2

El nombre de Fernando Carlos se suma a una larga lista de participantes que buscarán alzarse con el trofeo que en su primera edición se llevó Claudia Villafañe. La conducción del programa volverá a estar en manos del Santiago del Moro, mientras que el jurado seguirá estando compuesto por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.

De esta forma, ya hay confirmados 12 participantes de los 16 que lucharán por llevarse el más que interesante premio de la segunda edición del popular competencia. Ellos son: Gastón Dalmau, Sol Pérez, Georgina Barbarossa, Carmen Barbieri, Andrea Rincón, Juanse, Candela Vetrano, Cae, Daniel Aráoz, Flavia Palmiero, María O'Donnell y Fernando Carlos.