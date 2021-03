MasterChef Celebrity: Donato sorprendió a La Chepi con un inesperado ataque de celos.

Si algo nos enseñó MasterChef Celebrity 2 es que no importa que se trate de un reality, siempre hay espacio para introducir juegos amorosos como el que protagonizan el chef italiano Donato de Santis con Dani La Chepi, quien se siente atraída por él. Durante la última gala el jurado tuvo un lindo gesto con la influencer ante la inesperada aparición de un rival.

En la noche del lunes, los famosos recibieron la visita de Walter, un cocinero asiático que enamoró a la influencer de inmediato, dejando de lado su devoción por Donato de Santis. Desde que lo vio entrar al estudio de Telefe, La Chepi comentó en voz alta que sentía atracción por el joven, quien en ningún momento dio lugar a que existiera un real intercambio.

Celoso, Donato de Santis advirtió la competencia y optó por hacerle un obsequio a la comediante. "Yo fui al mercado y te compré un regalito para vos, de la buena suerte", le indicó el chef italiano a La Chepi, quien simuló emoción. "Claramente acá hay una escena de celos. Traerme un gato al lado de Walter... claramente a Donato no le gustó. Donato, mi corazón es tuyo", admitió Dani, detrás de cámaras.

No obstante, cuando el invitado probó la salsa que preparó la concursante le reprochó que estaba muy dulce y debía ponerle algún ingrediente que la hiciera más agria. "¿Ya no te gusta más?", sentenció Damián Betular, con ironía, a lo que ella replicó que no, para fortuna de Donato.

Episodios atrás, La Chepi había asegurado que a pesar de tener un novio y el chef una esposa, "los ojos se hicieron para ver". Este fue el inicio de un vínculo ficcional entre la humorista y el jurado, al estilo del que protagonizaron Germán Martitegui y la mediática Vicky Xipolitakis en la primera temporada del reality de Telefe.