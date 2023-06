Maslatón reveló su historia con una figura de Gran Hermano: "En mi casa"

El reconocido personaje de redes sociales confesó que tuvo un peculiar encuentro con una figura del reality show y reveló el desenlace.

Carlos Maslatón se volvió viral en redes sociales tras confesar su peculiar vínculo con una participante de Gran Hermano. Incluso, el panelista de Duro de Domar reveló que la situación le causó estragos en su casa y su matrimonio, motivo por el que tuvo que dar explicaciones públicas al respecto.

A meses de que finalice la edición 2022 del reality, algunos de los participantes continúan en el foco mediático y visitando diversos programas de televisión. Fue en este marco que Maslatón se encontró con una de las concursantes más conocidas y vivió un peculiar momento. A través de su cuenta de Twitter, y en tono anecdótico, contó la situación con lujo de detalles.

"Se armó un poco la podrida en mi casa tras la visita de Romina Uhrig al piso de Duro de Domar", empezó por contar Carlos y llamó inmediatamente la atención de miles de internautas. Luego, sumó: "Mariquita (su pareja), no se por qué, pensó que me gustaba la gran participante de Gran Hermano 2022".

Finalmente, el panelista remató la historia: "Le tuve que explicar que no y que mis simpatías fueron hacia Juliana Díaz, de Venado Tuerto". Por último, y luego de hacer la introducción con esta anécdota, Maslatón adelantó cuándo iban a poder ver a Uhrig como invitada a Duro de Domar.

Romina Uhrig se hartó de las críticas y estalló en vivo: "Llena de odio"

Romina Uhrig se hartó de las críticas y estalló en televisión. La exparticipante de Gran Hermano 2022 se la pudrió a todos los que apuntaron contra ella e hizo un contundente descargo en donde contó su verdad de los hechos que la persiguieron recientemente.

La ex diputada se colocó en foco mediático en los últimos días, luego que se filtrara una foto de Caramelo que llamó atención. Una vez que quedó eliminada de Gran Hermano, Uhrig se llevó al cachorro con ella luego de decidir adoptarlo dentro de la casa. Sin embargo, la foto generó gran controversia y ella decidió responder.

"Ayer vinieron mis amigos a casa. Mi amiga tiene como 15 perritos, los ama. Y lo vio a Caramelo y dijo 'este perro vive mejor que todos ellos juntos'", empezó por decir Romina en Estamos a Tiempo Extra, ciclo que conduce Diego Ramos por América TV. Luego, enfatizó: "Caramelo recibe mucho amor, vive muy bien".

Sobre las críticas que la persiguieron en los últimos días sobre el aspecto del cachorro, Uhrig explicó: "A Caramelo le habíamos hecho un video y hicieron una captura de esa foto. Están diciendo que tiene carita triste, que es maltratado... La primera y la segunda foto es de cuando apenas los bañamos, a los dos días, está como en la tercera foto pero porque tiene pelito de bebé".

Por último, sentenció: "Ya es así su pelo, me lo dijo la doctora. Está esta gente que me critica y yo trato de no escuchar. La verdad es que Caramelo es muy feliz, lo amamos un montón. Yo estoy muy tranquila, no entiendo por qué la gente está tan llena de odio".