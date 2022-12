Más sanciones en Gran Hermano: el complot que enciende las alarmas en Telefe

La producción está alerta frente a un posible caso de complot por parte de Julieta Poggio y Romina Uhrig.

La casa de Gran Hermano está que arde tras una serie de sanciones que descolocaron a todos por completo. Julieta Poggio y Romina Uhrig preparan una jugada de cara a la gala de nominación, aunque puede considerarse como complot, por lo que Telefe evalúa otra sanción más.

La expulsión de Juliana Díaz de Gran Hermano, la sanción a Coti por leer un mensaje enviado desde afuera, la sanción a Camila por revelar información que no se podía decir y la analogía de Agustín Guardis con El Señor de los Anillos que alarmó a Telefe, fueron algunas de las situaciones polémicas en estos últimos días. A todo eso, se sumó una más que los fanáticos del reality show no dejaron pasar en las redes sociales.

"Las chicas tienen un plan en caso de que Conejo gane la prueba del líder: votar a Coti y Thiago. Si se concreta, computaría como complot", indicó un usuario de Twitter sobre lo que charlaron Julieta y Romina. "Si gana Cone, ya sabes por donde ir", le dijo la joven de 20 años a la exdiputada sobre la prueba de líder.

Independientemente de que nunca dijeron nombres, Gran Hermano podría tomar cartas en el asunto o mínimamente advertirlas, como lo hizo frecuentemente por distintas situaciones. Misma situación ocurrió con Conejo y Coti, a quienes se los vio escribiendo debajo de las sábanas. En medio del festejo consumado de la Navidad y el próximo por Año Nuevo, la casa está con muchas tensiones acumuladas.

Juliana reveló la verdad detrás de sus infracciones en Gran Hermano

La expulsión de Juliana de Gran Hermano fue uno de los momentos más polémicos de la temporada 2022 del reality. Luego de infringir una de las normas principales del programa en reiteradas ocasiones, la producción decidió sacar a la participante a una semana de haber reingresado en el repechaje. Un día después de recibir esta noticia, Juliana rompió el silencio y explicó el por qué de sus actitudes.

En diálogo por segunda vez con el debate de Gran Hermano, Juliana aclaró los rumores y explicó los motivos de su actitud que no dejó de llamar la atención de público. Precisamente, la participante santafesina infringió una de las normas principales del juego: contó detalles del exterior y rompió el aislamiento de sus compañeros que nunca salieron de la casa.

En primera instancia, Juliana reveló que la noticia le cayó como un balde de agua fría y que incluso le pareció un tanto brusca. "Estoy un poquito angustiada, pero bien", comenzó sobre sus emociones. Luego, añadió: "Me hubiera parecido bien que me anuncien la primera sanción antes, porque nunca me informaron. Eso me hubiese parecido más justo y no la expulsión directa. Me pareció fuerte y repentino cómo me sacaron de la casa, muy poco cuidado".

En este marco, la participante aseguró que sus declaraciones no habían sido adrede y que no se dio cuenta de lo que hizo hasta que lo vio. "No pensé que las cosas que yo dijera sobre lo que vi en Pluto Tv o esas cosas iban a generar cosas en mis compañeros. Pensé que eran comentarios irrelevantes", confesó. Además, analizó: "No me justifico ni ahí, soy muy bocona".