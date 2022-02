Martitegui escupió el plato de Ernestina Pais y la enfrentó: "Cociná en tu casa"

Germán Martitegui y Ernestina Pais protagonizaron un momento muy tenso el último domingo cuando el jurado probó una de las preparaciones de la participante.

Germán Martitegui y Ernestina Pais protagonizaron un momento muy tenso en la gala de eliminación del domingo pasado en MasterChef Celebrity cuando el jurado debió escupir la preparación de la ex Caiga Quien Caiga con un notorio gesto de desagrado. "Cociná en tu casa, no acá", cruzó el reconocido cocinero a la participante del popular certamen gastronómico, que no sabía dónde meterse.

Luego de un fin de semana en el que no hubo gala de eliminación por varios contagios de coronavirus entre los participantes, el último domingo volvió la tensión con la eliminación que había quedado pendiente. La consigna se dividió en dos partes y en los primeros 15 minutos, las famosas cuya continuidad en Masterchef Celebrity peligraba debían cocinar un plato, cuya única condición era que usaran uno de los pescados que les fueron otorgados (pejerrey y corvina). Mientras el jurado probaba estas primeras preparaciones, se produjo un cruce imperdible.

Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui se acercaron a degustar el plato de Ernestina Pais y mientras lo hacían, la cara del dueño de Tegui empezó a transformarse. El gesto de desagrado del reconocido chef hizo que la ex CQC temiera por su continuidad, mientras Martitegui escupía y sacaba de su boca el plato que había preparado la periodista. "Tiene todas las escamas", le comentó el exigente juez a sus compañeros, que al ver su gesto le pidieron a la producción que le acercaran un poco de agua.

"Bueno, me quedó una espina, chicos, no es tan grave", se justificó Pais, mientras se reía de su error y reconocía que pensó que le había sacado todas las espinas a la preparación. A su vez, Santiago del Moro le recriminó que estuvo cerca de "matar" a un jurado y Betular aclaraba que el problema eran las escamas del pescado en realidad, avalado por Martitegui. "Ah, ¿una escama?", consultó algo preocupada la participante, que recibió una respuesta letal: "No, mil".

En su búsqueda de atenuar el error, Ernestina Pais señaló: "Bueno, pero yo lo dejo, ustedes coman el pescado, no la escama". Esto provocó una risa sarcástica de Betular, mientras que Martitegui la cruzó bastante molesto. "Vos cociná en tu casa, no acá", cerró el intercambio el reconocido chef. Consciente de que difícilmente superara esta primera prueba, Pais se rió en el backstage de su preparación. "Agarrame en un cajón con dos rueditas, llevame y tirame al Riachuelo", expresó a pura gracia.

Ernestina Pais y Joaquín Levinton dieron detalles de su relación

Desde hace un tiempo se viene rumoreando que la larga amistad entre Pais y Levinton los llevó a tener varios encuentros casuales nocturnos. Lejos de intentar esquivar el tema, aclararon todas las dudas para sus seguidores. "Quiero saber la verdad. Los portales publicaron que Ernestina y Joaquín tuvieron un romance. ¿Cuál es la posta?", preguntó Del Moro. "La posta es que somos amigos hace más de 25 años y en algún momento uno está aburrido… mirando una película… y las cosas… ¿O no, Joaquín?”, contestó ella.

"Una manera de conocerse más", reconoció el músico. "Pero entonces tuvieron algo, la pasaron lindo”, indagó el conductor de MasterChef. Con una respuesta muy contundente, Ernestina confirmó los rumores: "Sí, muchos años, pero muchos años de verdad, eh. La pasamos muy bien porque somos amigos. Pero ahora no, cero. Ya nos damos asco. Esa es la amistad, cuando te da asco".