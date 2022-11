Martina rompió en llanto en vivo por la angustia de La Tora en Gran Hermano: "Me duele"

La segunda eliminada de Gran Hermano mostró su tristeza por la situación traumática que atravesó su compañera. Martina lloró en vivo por la angustia de "La Tora" dentro de la casa.

Martina Stewart Usher reveló que "La Tora" vivió una situación de abuso sexual y que por eso se siente tan interpelada por el episodio vivido entre Coti y "Alfa". La exparticipante de Gran Hermano mostró su costado más sensible en televisión por lo ocurrido en el reality show.

"Lo que más me duele es la gente de afuera que comenta. Me duele que la juzguen porque de verdad ella la pasó mal y no me gusta ver cómo la gente de afuera te juzga por solo estar adentro cuando la pasó mal. Pongámonos un poco en el lugar del otro, dejemos de criticar qué dijo y qué no dijo", comenzó su descargo con la voz entrecortada por la congoja Martina, en diálogo con Georgina Barbarossa y su equipo de A la Barbarossa.

La exconcursante hizo frente a los dichos de los miembros del panel, quienes le recordaron que "La Tora" había tenido actitudes agresivas en la casa, y soltó: "Tuvo un abuso, tuvo un acoso y se sintió representada con Coti. Lo único que hace es defenderla, ¿entienden? Después está el juego y eso".

"Alfa era súper invasivo con nosotras, súper. Siempre haciendo 'chistes' que no eran chistes. Te habla y se te tira encima y se lo hemos dicho. Era invasivo, le hemos llamado la atención muchas veces, muchas veces con sus dichos nos ha lastimado", agregó Martina sobre su propia experiencia con Walter Santiago dentro de la casa. Y cerró: "No es una cosa; vienen pasando un montón de cosas con este tipo.

El descargo de Lucila "la Tora" en el confesionario

"¿Salió todo en la tele? Me lo guardo yo acá, pero quiero saber eso. Porque me parece raro cómo la sociedad no lo haya votado. Es una lucha diaria que vivimos las mujeres. En la casa fuimos nueve mujeres y las nueve sufrimos situaciones de acoso o abuso y como siempre digo: yo voy a creer, a la persona que me cuente, siempre le voy a creer", comenzó su descargo "La Tora" en el famoso sillón rojo. Y cerró: "Y menos mal que no estaba yo, porque si estaba, me ibas a sancionar a mi y me ibas a expulsar de la casa: si yo llegaba a ver esa situación, yo le rompo la boca, loco, yo lo mato, yo lo mato".