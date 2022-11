Martina, de Gran Hermano, vivió un repugnante momento con su perro: "¡Qué asco!"

Martina, exparticipante de Gran Hermano, estaba grabando un video cuando de repente su perro hizo algo asqueroso.

Martina Usher Stewart, la segunda eliminada de Gran Hermano (Telefe), vivió un escatológico momento con su mascota, su perro Atilio, y lo compartió en sus redes sociales.

Desde que la joven de 25 años salió de la casa, se convirtió en uno de los personajes más odiados por los televidentes y durante varios días evitó entrar a las redes para no leer comentarios negativos. Sin embargo, esta vez compartió sus seguidores la situación que atravesó con su mascota.

Todo comenzó cuando Martina se estaba grabando para sus historias de Instagram, acostada en una cama junto a su perro, contándoles a sus seguidores que hoy iba a pedir helado por La Noche de las Heladerías.

"No se olviden que hoy es el día del helado, nosotros estamos por ir a comprar. Y mañana, mañana estamos en...", comenzó diciendo la joven, pero rápidamente interrumpió su discurso porque su perro pasó por encima de su cara. "¡Qué asco! ¡No me pases los huevos por la cara, nene! Ni una historia me dejás hacer", se quejó la joven, entre risas.

El preocupante estado de salud mental de Martina tras su salida de Gran Hermano

Al igual que muchos otros participantes de Gran Hermano, Martina se ganó el rol de la villana de la casa debido a sus malos tratos hacia sus compañeros, sus dichos homofóbicos y los rumores de que maltrataba a sus alumnos en la escuela en la que daba clases.

Sin embargo, apenas salió de la casa no se imaginaba que el público la detestaba. Una vez que lo supo, debió presentarse a una entrevista en LAM (América TV) y según trascendió, llegó destrozada al estudio y no quería dar la nota.

"Ayer vino Martina a LAM. Llegó llorando desconsolada de lo mal que la estaba pasando. La contuvo en un camarín Yanina Latorre para decirle 'tranquila, no va a ser tan grave' y pudo salir al aire, pero estaba muy asustada", contó la panelista Estefanía Berardi en Mañanísima (Ciudad Magazine).

En aquella entrevista, la joven confesó que no se esperaba recibir tanto odio por parte del público. Berardi concluyó que Martina "se metió en un lugar y no sabía a dónde se metía", ya que muchas veces los participantes no dimensionan el alto nivel de exposición que tienen que enfrentar una vez que salen de la casa.

"Te veo abatida, te veo arruinada", le dijo Ángel de Brito durante la nota. "Sí, yo te lo iba a decir: '¿Vos estás medicada?'. Te lo digo bien. Porque capaz, en un momento de tantos nervios...", le preguntó Nazarena Vélez, y Martina confesó que estaba "agotada mentalmente". "Te hacías la viva adentro, pero nunca te imaginaste esto", apuntó Yanina Latorre.