Martín Redrado negó ser el papá de Matilda y desató la ira de Luciana Salazar

El economista se desligó en absoluto de la paternidad de Matilda Salazar y generó una furiosa respuesta de Luciana, quien salió a defender a su hija.

El escándalo entre Luciana Salazar y Martín Redrado sumó nuevos capítulos luego de una polémica entrevista del economista en Socios del Espectáculo (El Trece), donde negó ser el papá de Matilda Salazar. Las picantes declaraciones generaron un descargo furioso de la modelo. "No me sorprende nada", fulminó la mamá de la pequeña.

"Matilda Salazar no es mi hija. Luciana tomó una decisión, que yo respeté y acompañé mientras fuimos pareja. Los compromisos que tomé, lo tomé cunado fuimos pareja. Seguir alimentando esta fantasía de que yo soy el padre de Matilda, no nos hace bien a nadie", precisó Redrado en un móvil con el magazine de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich distanciándose en absoluto de la niña.

La fulminante respuesta de Luli Salazar

Furiosa por la liviandad con la que arrojó la delicada revelación, Luciana Salazar concedió una entrevista con Intrusos (América TV) y emitió un descargo contra su ex: "No me puedo creer el nivel de impunidad de maneja cuando habla. A mí no me sorprende nada porque yo fui la primera en decir que dijo que Martín no es el padre biológico de mi hija".

Aunque dejó bien en claro su enojo con Redrado, Salazar aseguró que seguirá hasta el final la batalla legal iniciada porque "firmó compromisos por muchos años y lo hizo frente a una escribana". "Deberían preguntarle a él por qué firmó lo que firmó", cerró la rubia, sin dar más precisiones sobre los documentos que firmó el economista. Días atrás, la panelista Paula Varela dio más detalles sobre el proceso judicial y remarcó que una de principales consecuencias para el empresario podría ser "el embargo de acciones por incumplimiento del contrato" y "una denuncia penal".

Varela había asegurado que la principal testigo de Luciana Salazar en el juicio sería la abogada Ana Rosenfeld, una amiga muy cercana a la modelo. "Tengamos en cuenta una cosa. Ana Rosenfeld hace mucho tiempo que tiene ganas de hablar de Martín Redrado como testigo porque en este caso no es abogada de Luciana pero sí testigo", finalizó el tema Adrián Pallares.