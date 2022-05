Martín Fierro 2022: lo que no se vio de la alfombra roja

El Destape estuvo en la alfombra roja de los Premios Martín Fierro y te contamos todos lo que no se vio de la noche más importante de la televisión.

Los Premios Martín Fierro 2022 se entregaron anoche en el Hotel Hilton de Puerto Madero, donde se reunieron todas las figuras de la televisión de nuestro país. O mejor dicho, casi todas, ya que hubo algunas ausencias como la de Marcelo Tinelli, Guillermina Valdés y Adrián Suar, entre otros. Sin embargo, los que pasaron por la alfombra roja dieron mucho de qué hablar.

Susana Giménez era una de las figuras más esperadas en los premios. La diva de los teléfonos llegó con un vestido en tonos dorados, aunque no supo mencionar quién era el diseñador, ya que cuando le preguntamos quizo hacer memoria y solo pudo aportar que era de afuera, pero le fue imposible recordar el apellido, algo que comentó con mucho humor. La conductora estuvo acompañada de su hija, "Mecha" y su nieta, Lucía.

Mientras los medios intentaban retratar el look de Susana Giménez, que charlaba con Leticia Brédicce, un fotógrafo le pidió a la actriz que le permita retratar a la conductora sola y la artista, visiblemente molesta, respondió: "Pero sí, bobo". Susana intervino y le dijo "No, no", tratando de calmar a su colega.

Mirtha Legrand fue otra de las personalidades más vistosas de la alfombra roja. La diva de los almuerzos lució un vestido rojo que acompañó con una capa. La presentadora caminó hacia la puerta tomada del brazo de su hija Marcela Tinayre. Pero ella no fue la única que la acompañó, ya que de su familia estaban Juana y Nacho Viale y Ámbar de Benedictis. Aunque la verdadera sorpresa fue ver en la premiación a Ignacio Viale del Carril, quien nunca concurre a este tipo de eventos.

La perlita de la alfombra roja llegó de la mano de Vicky Xipolitakis, quien eligió un look extremadamente llamativo. Una falda dorada y un moño enorme que cumplía la función de cubrir el frente del torso de la modelo. Lo divertido fue cuando la artista quiso posar de espalda a la cámara para mostrar la parte trasera de su look y al querer voltear a la cámara, se encontró con el moño que le impedía girar su rostro con comodidad. Fiel a su estilo, se rió de ella misma ante esta situación.

Vicky Xipolitakis renegando con el moño de su vestido.

Verónica Ojeda se hizo presente en la alfombra roja de la mano de su hijo Dieguito Fernando, quien para sorpresa de muchos se mostró muy contento de estar en la premiación. Su mamá le explicó con claridad y con mucho amor que le harían un homenaje a su papá y por eso querían que él esté presente en ese momento. Por su parte, Dieguito Fernando manifestó que estaba contento de estar en la gala pero triste porque murió su papá. Esta frase del niño enterneció a toda la prensa que lo miraba divertida mientras él hacía monerías para las cámaras.

Jimena Barón llamó la atención al llegar a la alfombra roja con lentes de sol. Nominada como mejor jurado junto a sus compañeros de Showmatch, manifestó que estaba feliz de poder participar de la gala de premiación, ya que su primera vez en los Martín Fierro fue cuando tenía apenas 10 años, por lo que siente un gran afecto por este evento.

Representando al jurado de la voz estuvieron "La Sole" que desfiló por la alfombra roja junto a su marido; Lali Espósito quien reveló que es complicado cumplir las nuevas reglas de La Voz Argentina y que está preparando la música nueva y los Luna Park que hicieron sold out en cuestión de minutos; y Mau y Ricky que llegaron acompañados de sus respectivas esposas, de las cuales Sara Escobar posó sonriendo su pancita de embarazada que asoma poco a poco.

Darío Barassi se mostró muy ansioso y feliz por el momento que está viviendo a nivel personal y profesional. El conductor de 100 Argentinos Dicen posó junto a su esposa, quien lució el embarazo que se anunció unos días atrás, justamente porque iba a ser imposible que nadie note los 6 meses de gestación en al ceremonia.

Agustina Agazzani protagonizó un blooper inesperado. La influencer condujo dentro del Hilton y antes de que comience la ceremonia de premiación, hizo su flamante pasada por la alfombra roja. Todas las miradas estaban sobre ella, que no había notado que en su oreja tenía cinta del retorno que no le habían retirado. Rápidamente le avisamos para que pueda quitárselas, pero ya era tarde ´porque la gran mayoría de los fotógrafos ya tenían su imagen.

Sin lugar a dudas, fue una alfombra roja con todos los condimentos dignos de una previa para gala de los Premios Martín Fierro. Sobre todo teniendo en cuenta que la premiación no se hizo por dos años debido a la pandemia de coronavirus. El reencuentro tenía a todos los invitados felices de volver a ser parte de una noche tan especial donde se reconocen las producciones de la televisión.