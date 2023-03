Martín Bossi se animó a contar lo que vivió con su padre: "Yo tenía 17 años"

Martín Bossi decidió contar detalles desgarradores sobre su vida privada. Cómo fueron los momentos de su padre enfrentando una dura enfermedad.

Martín Bossi decidió hacer públicos detalles desgarradores sobre su vida privada. Los mismos tienen que ver con su padre, quien murió luego de combatir una dura enfermedad. "Era muy duro y te voy a contar algo que nunca conté en la tele", inició su relato el protagonista.

En diálogo con Fer Dente en América TV, fue el conductor quien comenzó: "Estuve leyendo notas tuyas, viendo reportajes. Tu viejo era repuestero y también tenista. Muy groso. Él te entrenaba y jugaban mucho y muchas veces". Acto seguido, Martín Bossi reveló cómo fueron los últimos tiempos de su padre con vida.

"Era muy duro y te voy a contar algo que nunca conté en la tele. Mi papá muere de cáncer de páncreas. Nosotros jugamos y yo le descubro a él... pasa que estábamos jugando, me iba re ganando y yo tiré la raqueta (porque me enojé). A él le había costado mucho mucho. Era un laburante", dijo Martín Bossi.

Cómo descubrió Martín Bossi que su padre padecía una dura enfermedad

Recordando el momento en que descubrió que su papá combatía contra una durísima enfermedad, el humorista señaló: "Yo tenía una raqueta buenísima que era igual a la que usaba Gaudio cuando era chiquito. Yo era un maleducado inconciente. Me había ganado 6 a 2, yo tomo carrera y la doy contra un cartel. Él me dijo que era un maleducado, me agarró de la oreja y me metió en la ducha. Ahí en la ducha veo que está amarillo".

"En ese momento un poco se descubre la enfermedad. Yo tenía 17 años. A partir de eso va a mi casa, le cuenta a mi mamá y se desencadenan una serie de situaciones que concluyeron con la partida de mi viejo de este plano. Pero fijate que ni en el momento en que descubrí eso le pude ganar un partido", cerró, bromeando, Martín Bossi. De este modo, el comediante reveló datos que hasta el momento no se conocían. O, al menos, no había hecho públicos ante miles de televidentes.

Martín Bossi confirmó lo que mucha gente piensa: "Me da curiosidad, no te voy a mentir"

Martín Bossi decidió hacer público un secreto a voces. Mucha gente piensa lo que el humorista puso en palabras en una extensa entrevista que le realizaron antes de estrenar Bossi Live Comedy en el teatro Astral. "Me da curiosidad, no te voy a mentir", sostuvo el protagonista.

En diálogo con MDZ, Bossi fue consultado sobre su vida e hizo hincapié en el miedo de muchas personas a llegar al "final de la fiesta", aludiendo a la muerte. Y sobre ello, Martín aseguró que no tiene miedo a pasar a la eternidad: "No, la verdad que me da curiosidad. No quiere decir que me vaya a tirar de un paracaídas y no lo abra, por mi instinto de supervivencia y de seguir disfrutando de esto que está bueno. Pero me da curiosidad, porque ya pude comprobar durante casi 50 años qué es existir. Por eso, no ser o no existir me da curiosidad, no te voy a mentir".

"Yo que sé… A mi el paso del tiempo me hace un llamado de atención. De los 30 a los 40 fue fuerte, pero de los 40 a los 50 más porque, como dice Cacho Castaña, 'punto y coma de la vida'. No sé cómo lo voy a tomar, pero se te empiezan a cruzar cosas por la cabeza que antes no. Es muy humano y hay gente a la que le da miedo escuchar esto… pero el final, el final de la fiesta", sostuvo Bossi, quien está cerca de cumplir 50 años.