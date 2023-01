Martín Bossi, a los besos con una figura del Trece: "Se hizo desear"

Martín Bossi fue visto a los besos con una actriz que brilló en El Trece. De quién se trata y qué dijo la figura sobre el apasionado chape.

En las últimas horas sorprendió ver a Martín Bossi chapando con una figura que estuvo en algunas de las producciones más importantes de El Trece en el último tiempo. "Se hizo desear mucho, mucho", aseguró la estrella en diálogo con Socios del espectáculo.

Con la llegada del verano son muchos los romances que empiezan a surgir en el mundo del espectáculo. Sobre todo en las plazas más importantes de la temporada teatral, como es Villa Carlos Paz. En la ciudad cordobesa se vivió un momento de fuerte intensidad al finalizar la función de la obra "Un plan perfecto", protagonizada por Pedro Alfonso y Paula Cháves.

Es que Martín Bossi fue a ver al teatro a su pareja amiga y se subió al escenario como invitado cuando terminó la función. Lo que no esperaba ni el humorista, ni ninguno de los presentes, fue lo que sucedió a continuación. Romina Gaetani (integrante de la obra) se acercó a Bossi, lo tomó de la cabeza y le estampó un inesperado beso.

La expresión del resto de los actores evidenció que no estaba armado: mientras Rodrigo Noya se paró y aplaudió, Agustina Agazzani levantó los brazos y gritó. Fue la propia Gaetani la que en una entrevista con Socios del espectáculo reveló por qué se chapó a Martín Bossi.

"No sé cuál es el estilo de mujer de Martín Bossi. Sí nos mensajeamos un toque a través del celular de Romina Richi, porque son muy amigos y ahí nos tiramos un par de flores, dos años atrás", comenzó contando la actriz. Respecto a lo que sucedió al final de la función de "Un plan perfecto" sumó: "Y el otro día se subió al escenario, y se hizo desear mucho, mucho, y bueno lo agarré del pelo y le di un beso dulce".

Lejos de bajar el tono, Mariana Brey pinchó a la actriz: "Romina, ya te digo que sos muy el estilo de Martín. Y tu amiga Richi, te lo va a poder confirmar". Entonces Paula Varela quiso saber si el humorista era la clase de hombre que le gustan a Gaetani, que fue muy clara: "Mirá, yo cuando admiro a alguien, y él me parece un artista increíble, ya me parece una puerta de entrada importantísima".

El desconocido calvario de Martín Bossi: "Empezó a ser grave"

El artista dio a conocer que dejó de usar pelucas y de caracterizarse de los personajes que interpretaba en sus shows y soltó: "No digo que sea un género menor, es algo personal. El día que me di cuenta de que me aplaudían por no ser yo, empezó a ser grave para mí. Y medio peligroso. Cuando empecé a ser yo, a hacer mis espectáculos hablando, contás un poco cómo ves el mundo vos, desde tu perspectiva".

"Empecé a sentirme muy feliz y a alejarme de la sátira. Puedo hacerlo con mi cara, pero no más pelucas, no más esconderme. Fue una etapa muy linda de la cual no reniego, pero gracias a Dios hace mucho tiempo mi búsqueda es otra", concluyó el humorista en diálogo con Dante Gebel en su ciclo de El Nueve.