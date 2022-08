Marley y Lali Espósito se burlaron de dos exparticipantes de La Voz: "Menos mal"

El conductor y la cantante rememoraron una polémica pelea que tuvo lugar en la edición pasada y provocaron las risas de los demás.

Lali Espósito y Marley recordaron un polémico episodio de La Voz Argentina e hicieron un chiste en tono burlón de la situación. Fiel a su estilo y con la complicidad que tanto los caracteriza, el conductor y la cantante rememoraron el insólito momento.

La situación se dio luego de la presentación de Yanela Toscano y Vanesa Henríquez, pertenecientes al equipo de Lali. Las participantes realizaron su propia versión de Mafiosa de Nathy Peluso y conquistaron a todo el jurado, motivo por el que fue muy complicado para Espósito elegir quién continuaba en carrera.

Una vez que Lali anunció su decisión, Yanela, la participante ganadora de la batalla, aprovechó para agradecerle a su compañera por haberla apoyado y brindarle la oportunidad de haberse lucido juntas en el show. Emocionado por la complicidad de la participantes, Marley hizo una importante reflexión: "Menos mal que este año todos se llevan bien".

Rápida ante la declaración del conductor, Espósito acotó con una frase que generó polémica en la edición de La Voz Argentina 2021. "Menos mal que este año no hubo '¿puedo decir algo?'", lanzó Lali parafraseando a Jessica, una concursante del equipo Mau y Ricky de la temporada anterior que protagonizó una pelea con Esperanza, su compañera de equipo.

La pelea entre las dos cantante se dio en la instancia de batallas de La Voz Argentina, por la falta de comunicación a la hora de ensayar. El escándalo fue tal que incluso muchas escenas del enfrentamiento quedaron como meme dentro de las redes sociales.

Ricardo Montaner rompió en llanto en La Voz Argentina: "No puedo"

Ricardo Montaner se mostró muy emocionado por una situación que lo enterneció en La Voz Argentina. El cantante coacheó a tres participantes que interpretaron una canción suya y a la hora de llevar adelante el desafío, no pudo contener las lágrimas y rompió en llanto por la pantalla de Telefe.

El jurado de La Voz Argentina tuvo varios momentos emotivos tras la elección de una canción por parte de su equipo. Se trata de Índigo, que fue dedicada a su nieta nacida hace unos pocos meses fruto del amor entre Evaluna y Camilo, por lo que este motivo lo vulnerabilizó durante toda la etapa. "Mirá la canción que tienen...", expresó previo al desafío cuando escuchó los primeros acordes del tema, mientras se encontraba junto a Palito Ortega en el backstage. "Que Ricardo se haya emocionado cuando cantamos la canción de su nieta... no hay palabras", sostuvieron Emilia y Valentina, las participantes en cuestión, quienes compitieron contra Nicolás.

"Es muy emocionante para mí, en el ensayo me pasó también. No puedo... es algo como muy fuerte. Esta es la etapa más maravillosa del ser humano", destacó Montaner. Poco pudo hablar de lo técnico, ya que la emoción lo sobrepasó por completo: "Fue una sorpresa de la producción, no la escogí yo, por eso me impactó tanto".

En medio de tanta conmoción, la batalla entre Valentina y Emilia contra Nicolás tuvo un desenlace y Ricardo Montaner tomó la decisión de quién sigue en el certamen. "La persona que queda en el equipo es Valentina y Emilia", soltó, mientras que las hermanas llenaron de elogios a Nicolás, quien se quedó eliminado de La Voz Argentina: "Un placer hacer esto, trabajar con vos en esta canción, sos un genio".