Marley reapareció en público: la inesperada reacción de la gente

Alejandro "Marley" Wiebe reapareció en público y la gente reaccionó en las redes.

Alejandro "Marley" Wiebe reapareció en público y generó distintas reacciones en la gente que se le acercó. Sin dudas, su presencia sorprendió a todos luego de la denuncia recibida y más aún cómo actuaron quienes estuvieron cerca suyo. El conductor paseó junto a su hijo, estuvo en el estreno de una nueva película y no pasó para nada desapercibida.

Según trascendió en un video publicado por la cuenta de LAM en las redes sociales que el animador subió antes a su Instagram, asistió a la avant premier de Caos Mutante, film perteneciente a las Tortugas Ninjas y fue con Mirko. Rodeado de otros famosos que también hicieron lo propio, el que más llamó la atención fue Marley.

Muchos de los que presenciaron el mencionado estreno de Nickelodeon -del cual el pequeño es embajador-, no sólo se acercaron al conductor, sino que hasta se tomaron fotos con él. Por otro lado, algunos se detuvieron a hablar unos minutos y hasta saludarlo. Claro que, ignoraron completamente la denuncia que el propio Wiebe recibió a principios de junio y lo que esto significa.

Sin embargo, no sólo trascendió lo sucedido mientras filmaban a Marley junto a Mirko en brazos, ya que la publicación del ciclo televisivo también explotó de comentarios. Algunos lo vincularon con el exparticipante de Gran Hermano, Marcelo Corazza -también implicado- y otros criticaron su accionar. Claro que, el video rápidamente se hizo viral y los mencionados comentarios en su contra no tardaron en llegar.

La constancia policial

"El funcionario de Policía que suscribe, hace constar: que ante éste Comando Regional, se presentó una persona que solicitó mantener la Reserva de su identidad y radicó DENUNCIA: manifestando txt: "Que me presentó por éste acto, a los fines de poner en conocimiento que con el temor propio del caso, con mi identidad reservada, quiero manifestar que en un viaje que he realizado a la provincia de Buenos Aires, más precisamente a la localidad de Pilar, en una casa quinta, no recuerdo ni puedo precisar la fecha exacta, pero fue hace muchos años atrás, vi y reconocí a los conductores famosos: MARLEY y MARCELO CORAZA, al primero lo llamaban 'el porteño' y al otro: 'el bonito'. Mayores detalles de figuración en la renuncia radicada".

Firmada por Ofelia De los Ángeles Pereira, Crio. Inspector 2do, Jefe UR-II de la Policía de Misiones, la constancia policial hace mención al conductor de Telefe que actualmente se encuentra en Colombia grabando un reality para la señal de Viacom CBS. El joven que realizó esta presentación también fue entrevistado por Crónica TV, en donde afirmó que estuvo a sus 14 años con "un conductor de televisión del canal de las tres pelotas" y añadió: "Corazza y un montón de sus colegas, compañeros, estuvieron con menores. Famosos de mucho dinero y funcionarios".