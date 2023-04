Marley contó su secreto mejor guardado: "Me sentí muy culpable"

Marley decidió hablar de su vida privada y confirmó lo que todos pensaban. Qué dijo el conductor de Telefe sobre su vida y sobre los orígenes de su familia.

Marley es uno de los conductores más famosos de la República Argentina. Sin embargo, pese a ser mediático, poco se conoce de su vida privada y mucho menos sobre su infancia y sus padres. En este sentido, el conductor reveló su secreto mejor guardado y confirmó algunos rumores que circulaban en torno a su persona.

Nacido en una familia con buen poder adquisitivo, Marley confirmó que su vida nunca tuvo sobresaltos e incluso recibió una excelente crianza por parte de sus padres. "Mis papás no veraneaban, destinaban todos sus ingresos a la educación mía y de mi hermano. Pagaban una escuela con idiomas, por eso cuando repetí en segundo año me sentí muy culpable, pero yo no tenía la maduración para el nivel que estaba en la escuela. Después me fue mejor. Mi viejo decía que lo importante era la educación, y gracias a lo que me insistieron en estudiar idiomas me permitió lo que logré”, explicó.

Sobre cómo se conocieron sus padres, Marley destacó hace algunos años en Telefe: "Cuando mi papá llegó a la Argentina (NdeR: era alemán) aprendió el idioma y se enamoró de mi mamá. Su vida fue muy dura. Lo agarró un oficial nazi y le puso un arma en la cabeza porque había robado una papa para que sus hermanos pudieran comer. Falleció en el 2004. Era mi máximo fan, promocionaba todo lo que yo hacía”

“Mi viejo tenía muy buen humor, pero laburaba mucho, venía agotado. Me acuerdo que no les alcanzaba la plata y yo escuchaba las preocupaciones. Lo mejor que me dio la televisión fue la posibilidad de ayudar a que mis viejos se jubilaran. Un día les di una tarjeta de crédito para que se compren lo que quieran y les pagué vacaciones. Le dije a mi papá que no trabajara más”, sentenció Marley. De este modo, quedó claro que el conductor siempre se sintió cómodo en su círculo familiar.

Marley reveló la experiencia que tuvo con Mirko

Marley es uno de los conductores más famosos de Telefe y la televisión argentina en general. Es por esta razón que el canal de "las pelotitas" decidió que emigre a Colombia para grabar la próxima edición de Expedición Robinson y, por su parte, la figura decidió ir sin su hijo. La curiosa determinación, que generó opiniones diversas en las redes sociales, causó tristeza profunda en el pequeño de cinco años puesto que estará sin su padre durante los próximos dos meses.

“Estuvo todas las vacaciones muy ansioso y diciéndole a la gente: ´Yo ya soy re grande porque pasé a sala de 5 años´. ¡No veía la hora de usar el uniforme y empezar las clases!”, comenzó diciendo Marley. Acto seguido, el conductor de Telefe narró cómo fue su día con Mirko antes de que el chico tome conciencia de la ausencia de su padre durante las próximas semanas.

Contando la experiencia que vivió cuando su hijo notó que ya no tendrá a su padre en los dos meses venideros, Marley aseguró: “Desayunábamos en casa antes de salir para el colegio, y se puso a llorar: ´No quiero ir´ me dijo. Creo que ahí tomó conciencia de que esta experiencia que tanto esperaba se va a repetir durante muchos años y eso un poco lo angustió”. Entró a la salita agarrado a mi pierna y no quería soltarme”.