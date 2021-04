La confesión de Marley que involucra a Rocío Marengo.

Marley pasó por el estudio de Flor de Equipo (Telefe) y reveló sus ganas de volver a ser papá y darle un hermanito a Mirko. Además, se animó a confesar en que pensó en la mediática ex MasterChef Celebrity Rocío Marengo para que ocupe el rol de mamá. "Me tiró la onda la otra vez", confesó, muy divertido.

Siguiendo su estilo de humor característico, Marley se animó al cuestionario picante que le hizo su amiga Florencia Peña y respondió a todas las preguntas, evitando probar algunos platos asquerosos. Desde la peor metida de pata con Mirko hasta el producto más raro que le tocó promocionar en redes, Marley fue sorteando con éxito el desafío.

Luego de revelar sus ganas de ser papá nuevamente, Florencia Peña qusio profundizar en el tema y le preguntó a qué famosa elegiría para ocupar el rol de madre biológica del hermanitx de Mirko. Convencido de su respuesta, el animador expresó: “Con Rocío Marengo podría ser. Ella quiere ser mamá, me tiró la onda la otra vez”.

Fuera de bromas y con seriedad, Marley señaló que le gustaría tener una hija con la madre biológica de Mirko. “Tengo mis momentos. Ahora me pasa que si o si todas las noches Mirko quiere dormir conmigo, todas las noches le cuento el mismo cuento. Es todo un trabajo y me lo imagino por dos y no sé cómo se hace”, reflexionó.

“¿Mirko ya preguntó por su mamá?”, preguntó la periodista Nancy Pazos haciendo que Marley se ponga serio. “Fue hace un montón, en uno de los Zooms del jardín. Estábamos en una clase de gimnasia, corriendo alrededor de la mesa y la maestra dice: ‘Pídanle almohadones a mamá y papá, y él me miro y me dijo: ‘¿Y mamá?’”, contó.

Y agregó: “Le dije que hay nenes que tienen mamá y papá, otros solo mamá y otros solo papá. Que él tenía solo papá. Me miro y me dijo: ‘Ah, ok’, y siguió con la clase. No lo tenía ensayado. Me dijeron que siempre vaya con la verdad pero hasta donde él vaya preguntando”.

Por otro lado, Marley adelantó que inmediatamente después de terminar el ciclo Minuto para ganar empezó a grabar La Voz Argentina. "Se graba desde las diez de la mañana a las diez de la noche. El programa arranca en mayo", adelantó.