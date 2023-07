Marixa Balli reveló su romance secreto con un famoso futbolista: "Fue hermoso"

Marixa Balli recordó su pasado de botinera y reveló que tuvo una relación con un reconocido futbolista.

Marixa Balli sorprendió a todos sus compañeros de LAM (América TV) al revelarles detalles sobre un romance desconocido que tuvo con un famoso futbolista. En más de una ocasión, la "angelita" dio a conocer vínculos románticos que mantuvo con figuras de la farándula, como Marcelo Tinelli, Beto Casella y Martín Bossi, entre muchos otros. Sin embargo, esta vez contó que mantuvo un vínculo sexoafectivo con un reconocido futbolista, del cual muy pocas personas estaban al tanto.

Todo comenzó cuando Ángel de Brito, el conductor del programa, le hizo una pregunta al hueso sobre su historial romántico: "¿Saliste con jugadores?". Lejos de mentir, Marixa contestó que sí y reveló todo con lujo de detalles. Aunque no dio nombres, aseguró que fue un romance que recuerda con mucho cariño hasta el día de hoy.

"A mí, por ejemplo, una vez me alquilaron un barco impresionante y lo llenaron de rosas y de pétalos. Había mariachis, no sabes lo que fue. Hermoso. Fue un jugador argentino muy importante", recordó la "angelita". Y agregó: "Estaba en otro lado en ese momento y quería que yo me vaya. En este momento, sería Yani Latorre. Hasta la dueña de la agencia me decía 'por favor, hoy salen 3 aviones'. El destino era Italia. El partido era divino... un fuego".

"¿Estamos hablando de los 90?", quiso saber De Brito. "Sí. Fue hermoso, yo la pasé muy bien con él. Perduró un tiempo. Se cortó porque él necesitaba que yo me vaya allá", reconoció. Además, agregó que estaban "muy bien" en su relación y que "hasta los managers lo alababan". Sin embargo, admitió que se conocieron cuando eran demasiado jóvenes y que siempre supo que el romance no iba a perdurar. "Nunca fue mi target los futbolistas ni quise proyectar porque no los veo muy fieles que digamos", cerró.

Marixa Balli reveló la impactante frase que le dijo Rodrigo "El Potro" antes de morir

Recientemente, Marixa recordó la sorprendente frase que le dijo Rodrigo "El Potro" Bueno antes de fallecer. “Rodrigo en el fondo ya sabía que se le venía algo. Él a mí me había dicho que le quedaba poca vida, que su padre se lo decía en los sueños. Que iba a morirse después de algo muy importante, que creo que fueron los shows en el Luna Park. Era un tipo tan inteligente. Su carisma era impresionante”, aseguró la panelista.

Y agregó que el su padre siempre le decía "iba a pasar después de algo muy importante, que era el Luna Park". Por su parte, De Brito recordó que el cantante aseguraba que se iba a morir joven. "Por los sueños con su papá. Yo le creía porque era un tipo tan inteligente, sino no hubiese llegado a ser lo que fue", cerró Marixa.