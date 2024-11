Mario Massaccesi, envuelto en una grave acusación que salpica a la televisión: "Pedí perdón"

La inesperada situación que puso a Mario Massaccesi contra las cuerdas.

Mario Massaccesi es uno de los periodistas más reconocidos de la televisión argentina y desde este 2024 que se encuentra al frente de Cuestión de peso, el reality show que se emite a través de El Trece. El conductor de 58 años se encuentra en el ojo de la tormenta por una grave acusación que salió a la luz en las últimas hora y se expuso a través de las redes sociales, motivo por el cual hay revuelo en el ambiente del espectáculo.

Cuestión de peso se transformó en uno de los programas más vistos de El Trece bajo la conducción de Mario Massaccesi, quien se alejó de la dinámica del noticiero para abocarse al entretenimiento. Sin embargo, el famoso conductor se vio envuelto en una situación tensa que lo puso contra las cuerdas y se dio producto de un episodio ocurrido en pleno ciclo.

Massaccesi suele publicar videos y frases que se prestan a la reflexión en su cuenta de Instagram, pero algunas personas que consumen Cuestión de peso aprovecharon para hacerle un fuerte reclamo. "'Sos todo para mi', 'Tu vida es mi vida', 'Lo tuyo es mio', 'Dámelo todo'. Hay cosas de los demás, por mucho que amemos, que son del otro", escribió el periodista como complemento al video publicado.

"Si estás tratando mal a los participantes, mandale tus disculpas faltó", lanzó un usuario. Es que en la emisión del viernes 15 de noviembre, Massaccesi tuvo un altercado con Leandro, uno de los participantes, por haber llegado tarde debido a que tenía trámites personales. Esto no fue bien recibido por el conductor ni por la producción, pero a la gente no le gustó la manera en que le habló en pleno vivo.

El fuerte reproche de los televidentes por lo que pasó con Mario Massaccesi en Cuestión de peso.

"Los televidentes de Cuestión de peso estamos esperando una disculpa honesta de tu parte a Leandro. Me parece que si vos das el mensaje de amarse, de ser empáticos y crecer personal, se enseña con el ejemplo Mario, demostrá todo eso que profesas y pedí perdón, no van de la mano tu forma de actuar con lo que decís", le reprochó otra seguidora. Por el momento, el conductor no reaccionó frente a esta serie de comentarios.

Preocupación por lo que pasó en pleno aire de Cuestión de Peso: "Estoy harto"

Cuestión de Peso es un reality show basado en la competencia de personas con obesidad, basado en diferentes secciones. Una de éstas se centra en clases de entrenamiento para los participantes, dictadas por el médico Sergio Verón: en una reciente rutina de ejercicios, el profesional perdió la paciencia y lo hizo saber.

El médico dio las indicaciones de la tarea deportiva que los concursantes debían realizar y no estuvo conforme con la repuesta de uno de ellos, por lo que se mostró enojado. "Mientras van trotando, yo les voy a ir explicando el ejercicio, pero no van a parar. Un poco para el otro lado, así no se marean. Para allá. Vamos. Ahí arriba las rodillas. Arriba, arriba. Ahora van a agarrar dos tobilleras y se van a poner dos en cada pierna. ¿Están?”, soltó en un principio Verón.

Minutos después, uno de los participantes se mostró sin ganas de hacer la actividad y el profesional se indignó: "A ver, si Marcelo decide que no quiere hacer la clase, no hace clase para nadie. O sea que depende de Marcelo. Estoy harto de andar remando con cada uno de ustedes. La reman ustedes. Si él no quiere hacer la clase, yo levanto la clase y nos vamos todos. ¿Listo?”.

"Listo, se terminó la clase. Se levantó la clase. Él dijo que no quería hacer la clase, no hay vuelta atrás. ¿A ustedes les parece?”, continuó el médico. Y cerró: “Marcelo, estás de más acá. ¿A vos te parece que yo, a esta altura, en octubre, tengo que seguir remando para que vos vayas al suelo y hagas un ejercicio? Te cagás en tus compañeros".