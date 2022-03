Marina Calabró destrozó a una colega: "Me predispone mal"

Marina Calabró destrozó a una colega en Lanata sin filtro, donde la acusó de no respetar al público.

Marina Calabró disparó con todo contra una colega a la que no vio muy preparada para ser panelista y la acusó de "guitarrear". "Bastardear lo que hacemos, a mí me predispone mal", afirmó la hija menor de Juan Carlos Calabró en Lanata sin filtro (Radio Mitre).

Panelista desde hace años en algunos de los programas de espectáculos más destacados de la televisión argentina, Marina Calabró es una voz autorizada a la hora de hablar de uno de los trabajos que más se extendieron en los últimos años. Es que así como anteriormente era un formato casi exclusivo en ciclos como Intrusos, cada vez hay más programas que suman panelistas, ya sean de deportes, de política o hasta debates.

Calabró se refirió al estreno de El debate de El hotel de los famosos durante su columna en Lanata sin filtro. La periodista y politóloga no dudó en criticar con dureza al ciclo de El Trece que cuenta con la conducción de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. Después de poner el foco en lo que no le gustó del programa, como la estética y la poca luz, la periodista se refirió al equipo de panelistas integrado por Tomás Balmaceda, Dalia Gutmann, José María Muscari y Romina Scalora.

"Entre las sombras la voy a poner a Dalia Gutmann, porque yo soy vieja panelista, y mi ojo de panelista avezada me indica que ella no vio el programa", comenzó picante la integrante del ciclo radial de Jorge Lanata. Lejos de bajar el tono de sus críticas, Calabró profundizó: "Y lo digo en serio. Si lo vio, lo habrá hecho muy por encima y no todos los días".

"No le voy a perdonar la vida porque se notó mucho la guitarreada y, la verdad, es que no está la altura de su nombre, y hay mucha gente que quisiera ser parte de un debate en televisión y que lo tomaría con mayor rigurosidad", siguió muy enojada Marina Calabró con Gutmann. En ese sentido, la panelista dio algunas claves del trabajo, entre las que se mencionó que "lo mínimo es ver el programa" del que se va a debatir y pidió "respetar al público".

"Porque cuando ella se sube a un escenario lo hace con rigurosidad, con ensayo, con profesionalismo. Entonces, bastardear lo que hacemos, a mí me predispone mal", cerró Calabró, muy enojada con su nueva colega.

